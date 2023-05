Em 2024, a Comic Con Portugal vai ocupar todo o espaço da Exponor, "numa área coberta de 60 mil metros quadrados e uma área total de 200 mil metros quadrados”, anunciou hoje José Luís Machado, diretor de ‘marketing’ do evento, numa conferência de imprensa no Cinema Batalha, no Porto.

“Vamos construir um novo pavilhão, mais estacionamento”, assegurou, por seu lado, Paulo Rocha Cardoso, diretor executivo da Comic Con Portugal.

Toda a área vai abranger um circuito de mobilidade que vai ser trabalhado com os três municípios da Frente Atlântica - Porto, Matosinhos e Gaia -, acrescentou Paulo Rocha Cardoso, afirmando que era “extremamente difícil fazer este ano a Comic Con Portugal”.

A organização do evento explica que o regresso a Matosinhos e à Exponor fazia sentido para celebrar os 10 anos do evento no mesmo local onde começou em 2014 e isso só foi possível pela "sinergia estabelecida entre a Comic Con Portugal e a Frente Atlântica (Matosinhos, Porto e Gaia)”.

"O envolvimento das cidades do Porto, Matosinhos e Gaia vem colmatar muitas das necessidades que um evento desta dimensão tem para garantir estar à altura da exigência da indústria do cinema, televisão, videojogos, literatura, banda desenhada, bem como criar as condições necessárias para albergar os milhares de fãs que o visitam", afirmou Paulo Rocha Cardoso.

O diretor executivo enalteceu ainda que a "parceria não se limita apenas ao evento", mas também à realização de "diversas atividades ao longo do ano de 2023 até à próxima edição em 2024, nos três municípios".

“A escolha das datas não é arbitrária. Temos de ver os hiatos que acontecem na indústria, porque de maio a setembro a indústria está toda parada”, explicou Paulo Rocha Cardoso, referindo que a data tem de fazer sentido também com outras Comic Con mundiais, como a do Brasil, para avaliar também as possibilidades de trazer artistas e marcas.

Questionado pelos jornalistas sobre o investimento para a Comic Con Portugal 2024, Paulo Rocha Cardoso afirmou que “é incalculável".

"Temos todos os anos um grande investimento. São centenas de pessoas que trabalham incansavelmente. O valor não é o importante, o importante são os parceiros e criar um evento a nível internacional. Tentamos acima de tudo criar o melhor evento possível", disse o diretor executivo da Comic Con Portugal.

Já José Luís Machado lembrou o começo do evento, há quase 10 anos: "Durante quatro anos estivemos em Matosinhos com muitas emoções, mas a exigência da indústria para um evento a uma maior escala obrigou-nos a rumar ao sul, para Oeiras, para atrair marcas internacionais”.

A pandemia de covid-19 levou a organização a adaptar a Comic Con, com um auditório digital, entrevistas com talentos nacionais e internacionais, e antestreias de filmes.

Em 2021, a Comic Con Portugal foi forçada a mudar as datas do evento por causa da pandemia e o evento passou para dezembro em Lisboa, na Altice Arena, onde voltou a acontecer, no final do ano passado.

(Notícia atualizada às 13h52)