Como chegar (e regressar)

A primeira edição do MEO Kalorama ocupará, de 1 a 3 de setembro, o Parque da Bela Vista, em Lisboa. Para chegar, é aconselhado o uso de transportes públicos: Metro (Estação Bela Vista) e Carris (727, 755 e 794).

Se preferir o comboio, a Estação de Roma-Areeiro fica a cerca de 20 minutos a pé do Parque.

Se tem bilhete para o festival, saiba que pode ter um desconto:

Na viagem na Fertagus (ida e volta), pelo valor promocional de 2,00 euros, válido para qualquer origem Fertagus e com destino a Lisboa

(ida e volta), pelo valor promocional de 2,00 euros, válido para qualquer origem Fertagus e com destino a Lisboa Nos comboios Urbanos de Lisboa: bilhete especial de euros, ida e volta por pessoa, na Linha de Sintra/Azambuja e Cascais

bilhete especial de euros, ida e volta por pessoa, na Linha de Sintra/Azambuja e Cascais No Intercidades, Regionais e InterRegionais: 30% de desconto, válido para viagens de ida e volta com destino a uma das estações de Lisboa

30% de desconto, válido para viagens de ida e volta com destino a uma das estações de Lisboa Nos comboios Urbanos do Porto: bilhete especial de 2 euros, ida e volta por pessoa, em complemento a uma viagem de longo curso

bilhete especial de 2 euros, ida e volta por pessoa, em complemento a uma viagem de longo curso Nos comboios Urbanos de Coimbra: bilhete especial de 4 euros, ida e volta por pessoa, em complemento a uma viagem de longo curso

Para regressar, na madrugada de 2, 3 e 4 de setembro, há comboios especiais:

Lisboa – Oriente 02:30

Santarém 03:03

Entroncamento 03:22

Pombal 03:56

Coimbra B 04:22

Aveiro 04:53

Espinho 05:24

Gaia 05:43

Porto – Campanhã 05:55

Todas as informações podem ser consultas no site do evento, na zona "Transportes".

Troca de bilhetes por pulseiras

O preço do passe de três dias é de 145 euros e o preço do bilhete diário de 61 euros. Para evitar filas, entre os dias 26 e 31 de agosto, é possível trocar passe de três dias pela pulseira em quatro lojas MEO: Almada Fórum, Chiado, Oriente e Colombo.

Durante os dias do evento, os festivaleiros podem trocar o passe geral no Welcome Center, localizado no exterior do Parque da Bela Vista

Recinto

Se conhece o Parco da Bela Vista por ocasião de outros festivais, há mudanças. O recinto terá três palcos, o MEO, o Futura e o Colina.

Haverá várias zonas de restauração, bar e para beber água.

As zonas de casas de banho estão em três pontos do recinto e o festival tem uma zona de casas de banho não binárias.

Não se perca, este é o mapa do recinto:

créditos: DR

Horários

Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Chemical Brothers, James Blake, Moderat, Kraftwerk....

Chega aquela altura em que é preciso fazer escolhas. Com os horários e distribuição por palcos já conhecida, está na hora de preparar a sua cábula.

Consulte aqui os horários:

1 de setembro

Palco MEO

23h30 The Chemical Brothers

22h10 2ManyDJs + Tiga

21h00 Years & Years

19h00 James Blake

17h00 Rodrigo Leão

Palco Colina

01h00 Moderat

22h00 Kraftwerk

20h00 Bomba Estéreo

18h00 Xinobi (live)

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Marina Sena

22h00 Jake Shears

20h00 D’Alva

18h00 Fred

2 de setembro

Palco MEO

23h00 Arctic Monkeys

20h45 Blossoms

19h00 The Legendary Tigerman

17h00 The Lathums

Palco Colina

00h45 Bonobo

21h45 Róisín Murphy

20h00 Jessie Ware

18h00 Golden Slumbers

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Bruno Pernadas

22h00 You Can’t Win, Charlie Brown

20h00 Alice Phoebe Lou

18h00 Crawlers

3 de setembro

Palco MEO

00h45 Disclosure

21h00 Nick Cave & The Bad Seeds

19h00 Ornatos Violeta

17h00 Tiago Bettencourt

Palco Colina

23h15 Chet Faker

20h00 Peaches

18h00 Moullinex

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Meute

23h15 Zaz

20h00 Club Makumba

18h00 Grand Pulsar