Foi o senhor dos serões do período de confinamento, tendo juntado mais de 170 mil pessoas na última emissão (podemos chamar-lhe assim) do "Como é que o Bicho Mexe". Antes, em fevereiro, já tinha esgotado (perto de 18 mil pessoas) a Altice Arena com a despedida de "Depois do Medo", algo inédito para um espetáculo de stand-up comedy. Hoje, sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, e volta a dividir palco com Manuela Azevedo (e não só) para apenas cerca de 2 mil pessoas. Falamos de Bruno Nogueira e do 'seu' "Deixem o Pimba em Paz".

Tudo começou com um par de datas, em setembro de 2013, no Teatro São Luiz, em Lisboa, pela mão do humorista e da voz dos Clã, e desde então, nunca mais se deixou o pimba em paz. Percorreu o país, foi editado em disco, alargou universo das suas canções e convidados, e chegou aos palcos das comunidades portuguesas, como a celebração do Dia de Portugal, em Newark, nos Estados Unidos, em 2017.

O espetáculo é uma ideia original de Bruno Nogueira e conta com a direção musical de Filipe Melo e produção de Nuno Rafael. Além do grupo que dá corpo a "Deixem o Pimba em Paz", os espetáculos desta segunda e terça-feira terão como convidados Salvador Sobral e Samuel Úria. Ouvir-se-ão os sucessos de Quim Barreiros, Ágata, Marante ou Marco Paulo, com uma nova roupagem e com "arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis".

A primeira data esgotou em 11 minutos. Anunciada a segunda, ao final da tarde já não havia bilhetes.

"Dar o exemplo"

E se o público quer sair e brincadeira, eles pimba, eles pimba. E se se quer recuperar a confiança e ter tudo à maneira, eles pimba, eles pimba.

Eles são a Everything is New, a Força de Produção, o Campo Pequeno e a Audiomatrix. Uma task force que, na (re)abertura das salas ao seu público, levará ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz".

Sandra Faria, responsável pela Força de Produção, uma das produtoras envolvidas, diz que esta resposta do público foi "muito gratificante"e "um bom sinal" de arranque.

A rapidez a esgotar foi quase tanta como a meter o evento "de pé". Desde o momento em que tiveram conhecimento das primeiras regras para a realização de espetáculos, conhecidas na passada quarta-feira, "foi tudo muito rápido".

Com capacidade reduzida para "cerca de duas mil pessoas", cumprindo as regras já publicadas, e apenas com a plateia sentada aberta, os bilhetes foram colocados à venda a um "preço simbólico" — 5 euros a primeira data, 10 euros a segunda.

Não nos esqueçamos que este setor que vive, maioritariamente, da bilheteira e não é preciso fazer muitas contas para perceber que a receita, como valor dos bilhetes, será simbólica.