Depois da polémica entrevista entrevista dos Duques de Sussex a Oprah Winfrey, onde tanto Harry como Meghan teceram críticas à família real, novas declarações do filho mais novo de Diana voltam a ser notícia. Harry foi entrevistado pelo ator Dax Shepard para o seu podcast "Armchair Expert".

Numa conversa de 90 minutos, divulgada esta quinta-feira (13), e que tinha como principal intuito promover a sua nova série, que co-produz com Oprah Winfrey , "The Me You Can't See", dedicada à saúde mental e que estreia este mês na Apple TV, Harry comparou ainda a vida na família real a uma mistura entre estar no "The Truman Show" e no zoológico.

“É uma mistura entre o Truman Show e estar num zoológico”, disse o príncipe. A referência tem anos, e Harry referia-se ao filme de 1988, "The Truman Show", com Jim Carrey no papel principal, e que retrata a história de um homem que vive dentro de um programa de televisão sem saber.

Dax Shepard pergunta-lhe então se se sentia dentro de uma jaula. “É trabalho, certo? Sorri, espera. Aguenta”, respondeu.

O duque de Sussex afirmou ainda ter percebido aos 20 anos que não queria ter "um emprego real", decisão que oficializou em 2020, mudando-se com Meghan para a Califórnia (EUA).

"Eu tinha vinte e poucos anos e pensava: ‘não quero este trabalho, não quero estar aqui, não quero fazer isto’. Olha o que eles fizeram com a minha mãe, como vou estabelecer-me, ter uma mulher, uma família, quando eu sei que vai acontecer outra vez".

Na entrevista, Harry fala ainda da sua relação com o pai, o príncipe Carlos. O neto da rainha diz que o herdeiro da coroa britânica lhe transmitiu “muita dor e sofrimento”, mas que o tratou "como também foi tratado". Por essa razão, Harry diz que pretende "quebrar esse ciclo" com os seus filhos — Archie, de 2 anos, e a menina que está a caminho.