Ainda na dança, a Companhia Nacional de Bailado apresenta, na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, “A tecedura do caos”, um trabalho com direção e coreografia de Tânia Carvalho, que repete a apresentação no sábado.

“Uma longa-metragem cénica” ou “uma dança-cinema para cinco bailarinos e um operador de câmara” é, como o programa da 35.ª edição do Festival define o espetáculo, a interpretar pelos cinco bailarinos da companhia criada em 1986, pela coréografa contemporânea belga Michèle Noiret, que se formou com Maurice Béjart.

“Carmen”, no Teatro da Trindade, “Nada de Mim”, no Teatro da Politécnica, e “Colónia Penal”, no Teatro do Bairro, — todos em Lisboa – são também propostas do 10.º dia da 35.ª edição do Festival.

Nas atividades paralelas ao certame, destaca-se a participação de António Pires, encenador de “Colónia Penal”, e de Luís Lima Barreto e Fátima Pereira — tradutores do texto inédito e inacabado de Jean Genet -, nos Colóquios da Esplanada, na Escola D. António Costa, em Almada.

Vinte e quatro produções, nove das quais portuguesas e 15 estrangeiras, 11 concertos de entrada livre e quatro espetáculos de rua constam da edição deste ano do Festival de Almada, a decorrer até dia 18, em vários espaços da cidade de Almada em algumas salas de Lisboa.

Esta edição tem a programação “possível”, nas palavras do diretor do Festival e da Companhia de Teatro de Almada (CTA), organizadora do certame, num ano em que o apoio atribuído pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), que inclui a verba para a companhia e para a produção do Festival, sofreu “um corte de 25% do total”, frisou.