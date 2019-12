Foi na Companhia Olga Roriz, espaço onde ensaia para o concerto no Coliseu de Lisboa, a 12 de dezembro, que o encontrámos. Uma conversa que começou pela troca de experiências sobre a fiabilidade de gravações no Dictafone, aplicação do iPhone para registo de áudio, e que Conan usa recorrentemente para gravar algumas vozes que depois dão origem a temas — aconteceu com “Telemóveis”.

Conan Osiris é Tiago Miranda, e muito se escreveu sobre ele este ano. Da participação no Festival da Canção, que venceu, à ida à Eurovisão, em Telavive, incendiou reações. Recebeu o prémio de Artista Revelação nos Play - Prémios da Música Portuguesa e duas nomeações para os Globos de Ouro, nas categorias de revelação do ano e melhor intérprete. O seu percurso artístico foi contado em “Conan, O Rapaz do Futuro”, documentário da RTP, representou a indústria da confeção portuguesa em Paris e estreou-se recentemente na China.

Mas isto não é o “ano Conan” em revista. É uma entrevista com todas as perguntas que lhe quisemos fazer ao longo do ano.

‘Olhem pessoal, eu sou adaptável. 'Tá tranquilo. Se me enviarem alguma coisa é muito provável que eu até curta. Vamos lá'.

O concerto no Coliseu de Lisboa marca o fim de um ciclo?



Fim de ciclo no sentido em que... Tens artistas que lhes arranjam as músicas e eles andam a cantar aquele disco, aquele single e, passado algum tempo, arranjam-lhes outras músicas. Eu já estou a conviver com as músicas que ando a tocar desde que as comecei a fazer. Este Coliseu é quase uma celebração... É quase como se fosse um casamento de um namoro que nasceu no fim de 2017. Um namoro que se prolongou durante estes dois anos e que dá agora em casamento. Depois, eventualmente, podemos começar a abrir a relação e explorar outras coisas.



Falaste em músicos que cantam temas compostos por outras pessoas quando todos os teus temas são escritos por ti. Estás disposto a cantar algo que não seja teu?

Poderia estar. Às vezes vejo que é difícil para as pessoas interagirem comigo ao nível artístico ou em colaborações. Porque há pessoas que têm bastante coragem e abordam-me, mas há outras que pensam que não sabem como encaixar com a minha cena. Consideram que a minha cena é tão específica que têm medo desse contacto. Essa é das coisas que mais quero desconstruir. Abrir um bocado a caixa: ‘Olhem pessoal, eu sou adaptável. 'Tá tranquilo. Se me enviarem alguma coisa é muito provável que eu até curta. Vamos lá'.

Isso faria com que não tivesses de responder às possíveis interpretações das tuas letras, algo recorrente.



Exato. Aí dizia só: 'Não sei, não fui eu que a escrevi'.



Estás cansado deste tipo de perguntas ou de te fazerem sempre as mesmas?

Honestamente, cada vez que faço uma entrevista estou tipo: 'surpreendam-me'. Gosto quando há uma abordagem diferente, mas que ainda seja genuína. Aí a entrevista acaba por dar mais frutos.

Ouvi-te recentemente na Prova Oral, na Antena 3, e uma das coisas que referiste foi que agora gostavas de falar de coisas mais sérias. Não te perguntarem por temas mais sérios pode ser explicado pelas respostas que foste dando em entrevistas?

Acredito que sim. Entendo que as minhas letras possam ter um teor humorístico. Tipo, toda a gente sabe e toda a gente entende que eu adoro divertir-me e levar a vida com a relatividade que ela tem. Mas sinto que depois há muito essa habituação dos próprios órgãos [de comunicação]. 'Já sabemos que com ele vai ser uma coisa divertida, não precisamos de ir para um tema muito profundo'. Ou o contrário. Às vezes acabam por assumir que é só profundidade e não há espaço para muita brincadeira. Há muito essa polarização. As pessoas ou veem-me como [alguém] super sério e profundo ou como [alguém] que não é para ser levado a sério. Acaba por ser estranho e quase raro quando há algum tipo de órgão [de comunicação] que consegue ficar ali no meio, entre uma coisa e outra.

Porque esse 'meio' és tu?

Exatamente, ya.

Sobre a tua ida à Eurovisão, em Israel, e sobre vários pedidos, nomeadamente a carta de Roger Waters, para que boicotasses o festival e não fosses. Nessa conversa na rádio achei interessante o facto de dizeres que precisavas de ir a Telavive e ver com os teus próprios olhos. Que precisavas disso para retirares as tuas próprias conclusões. Mas não chegaste a dizer quais, e é isso que te pergunto.

A conclusão é a de que há problemas políticos e sociais que ficam enraizados nas pessoas e em certos sítios. Chegas a um ponto em que nada é justo. Embora as coisas tenham uma origem, as pessoas, sobretudo as mais novas, são apanhadas num turbilhão educacional do qual não conseguem escapar. Por muito que consigas, historicamente, ver as relações que as coisas têm e quem começou, o quê e onde, cada vez que andas mais para trás: 'ah, sim, mas!'. Começas a entrar num jogo de 'x-parte' fez isto, mas 'y-parte' já tinha feito aquilo. Ficas num loop. E é só uma questão de tirania educacional, no fundo.