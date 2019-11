A segunda edição do FÓS encerrará no dia 17 às 11:00 com uma missa dominical, na Sé, acompanhada pela Schola Cantorum da Catedral de Santarém, com direção de Pedro Rolin Rodrigues e David Pacetti no órgão.

Na tarde do próximo sábado acontecerão, a partir das 16:00 e com intervalos de meia hora entre cada uma, três visitas orientadas: a primeira, com a soprano Hélia Castro e o organista Daniel Nunes, na igreja da Alcáçova, seguindo-se o organista Paulo Bernardino, na igreja da Piedade, e culminando com Marta Cruz e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano, na Catedral.

As outras três visitas vão acontecer no sábado seguinte, 16 de novembro, nas igrejas de Marvila, com Hélia Castro e Daniel Nunes, da Misericórdia, com Marta Cruz e o Coro do Conservatório de Música de Santarém, e de S. Nicolau, com Lídia Correia.

No âmbito da divulgação do festival, Ricardo Toste protagonizou, com o órgão positivo (um órgão portátil, com tubos mais leves e mais pequenos) da Catedral de Santarém, três ‘flashmobs’, o primeiro, quinta-feira passada, na estação ferroviária da cidade e os outros dois, no domingo, no centro comercial e no Hospital.

António Vassalo Lourenço e João Santos sublinham a “perspetiva heterogénea e multidisciplinar” desta segunda edição do FÓS, cujo programa está disponível em https://www.santaremcultura.pt/index.php/programacao/161-fos.