É fã de Kendrick Lamar e sonhava vê-lo ao vivo na Accor Arena, em Paris, no próximo dia 22 de outubro? O concerto está esgotado, mas isso não significa que não o possa ver. O espetáculo que faz parte da digressão The Big Steppers Tour, será transmitido em live streaming exclusivamente nas plataformas Amazon Music e Prime Video.

Este é um concerto particularmente aguardado e que assinala o 10.º aniversário do lançamento do aclamado LP good kid, m.A.A.d city. O álbum conquistou três Platinas nos Estados Unidos da América e garantiu ao rapper sete nomeações para os Grammys, além de ter sido amplamente aclamado pela crítica especializada e pelos fãs.

De acordo com a Universal Music Portugal, o concerto será transmitido no dia 22 de outubro às 18h00 (horário de Portugal Continental) gratuitamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo, no canal da Amazon Music na plataforma Twitch e na app da Amazon Music.

O stream irá também incluir ainda atuações de Tanna Leone (da editora pgLang) e de Baby Keem, artista premiado nos Grammys. A atuação de Lamar ficará disponível para visualização on-demand na Prime Video após o evento livestream.

“Como um miúdo da zona oeste de Compton, ouvir pela primeira vez o good kid, m.A.A.d city e ver o percurso de Kendrick desde um herói do bairro até se tornar uma superestrela mundial acendeu um fogo dentro de mim pelo qual vou estar para sempre grato. Mostrou-me que não interessa onde a tua vida começa, o trabalho árduo e a dedicação vão-te colocar onde esperas e sonhas estar”, disse Tim Hinshaw, presidente de r&b e hip-hop para a Amazon Music. “Agora, 10 anos depois, é quase poético que dois miúdos da mesma cidade e com sonhos similares, mas diferentes, tenham aterrado em Paris para celebrar não apenas esse disco, mas o último álbum de Kendrick, o revolucionário Mr. Morale & The Big Steppers. É uma honra para nós patrocinarmos esta digressão e levarmos este espetáculo aos fãs que estão espalhados por todo o mundo.”

O livestream servirá também para 'abrir o apetite' aos fãs sobre a digressão mundial de 65 datas de promoção ao álbum Mr. Morale & The Big Steppers, o mais recente trabalho de Kendrick Lamar.