Assim, a autoridade informa em comunicado enviado às redações que espera a presença de 60.000 pessoas neste evento e, por isso, "implementará um dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade, recorrendo às suas várias valências".

Deste modo, para os que pretendam deslocar-se para as proximidades do recinto em dias anteriores, alerta-se que não é permitido o acampamento na via pública, ao abrigo do artigo 18º do Decreto-lei 310/2002,de 18 de dezembro, publicitado em edital pelo Município de Oeiras.

Nas imediações do recinto, serão também implementados os necessários condicionamentos de trânsito por forma a salvaguardar a segurança dos utentes da via.

Os condicionamentos à circulação automóvel irão ocorrer desde a manhã de 18 de julho até às 2 horas do dia seguinte (dia 19, quarta-feira), sendo nomeadamente:

Corte em ambos os sentidos da CRIL/IC17 entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, no dia 18 das 22:00 às 02:30 do dia 19 de julho.

Corte da Av. Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés, entre as 22:00 do dia 18 de julho e as 02:00 do dia 19 julho.

Haverá fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Brasília, Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

Como alternativa, a PSP alerta que se deve privilegiar "a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem" e recomenda "a utilização do estacionamento do Complexo Desportivo do Jamor".

A autoridade pede ainda a quem se desloca para o concerto que "privilegie a utilização de transportes públicos" e se dirija ao recinto com bastante antecedência, atendendo aos procedimentos de segurança implementados e aos constrangimentos rodoviários que se farão sentir.

Deve-se ainda verificar quais os itens proibidos que não se podem levar para o recinto do concerto, bem como o local correto para estacionar na via pública. "Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária e a não impedir as saídas e as entradas das garagens", refere a autoridade.

É necessário ainda ter a certeza que se deixa o veículo trancado e sem valores à vista no interior, e durante o tempo no concerto não é aconselhado ostentar ou transportar "objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas".

No caso de quem leva mochilas ou malas, deve manter-se as mesmas "sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo".

Por fim, as autoridades pedem aos cidadãos para acatar "com total disponibilidade as ordens dos Polícias", para que possam ser um "órgão facilitador da ação policial" e não comprometer a sua segurança e a dos outros cidadãos.

Caso seja necessário contactar a polícia neste contexto, tal será possível através destes números de telefone: 112 e/ou 21 765 42 42.