“Não perco o sono por causa do que fiz nem tenho pesadelos com isso”. A citação é de Dennis Nilsen, psicopata escocês, assassino em série e necrófilo sentenciado a prisão perpétua. Abre o 11º capítulo de um livro que não tem por base um estudo de análise comportamental nem uma qualquer tese forense. São 283 páginas de um tratado de como ser pai nos dias que hoje.

“Psicopaita”, assim se chama esta compilação de histórias assinadas por Luís Coelho, que junta citações de assassinos e psicopatas. 22, uma por capítulo. “Presos, condenados à morte e mortos na prisão”, relata este diretor criativo de profissão, que tem no curriculum o livro “Faz-te Homem”, obra que trata de “gajas, porrada, copos, carros, pelos no peito, futebol, gadgets, bares de strip, rabos, regabofe e vaginas”, conforme se lê na promoção da obra.

Depois do manual para os homens de barba rija, este é um relato cru e com humor, um tanto ao quanto negro, da paternidade, escrito na primeira pessoa.

Sem procurar o tradicional orgulho de pai no “o meu filho disse...” ou “a minha filha faz”, Luís Coelho, pai de um menino e uma menina, resume tudo a uma frase inscrita na capa: “tudo o que as crianças fazem que dá vontade de as esganar”.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

O livro demorou a ganhar vida, embora fosse ganhando vida própria ao longo de cinco anos. O culpado foi Pedro Sampaio Nunes, pediatra, responsável pelo prefácio, que na consulta de preparação para a vida do primeiro filho (André) avisou os pais: “quando um estiver com a cabeça em água vai apanhar ar, e o outro aguenta as pontas, e depois trocam”, recorda o diretor criativo, que ficava “tresloucado com os choros e birras” e que quando “ia apanhar ar” apontava “num caderno de notas” a sã loucura sentida.

“O miúdo fez isto e aquilo”, escrevia em “papéis” e no “telemóvel”, anotação redobrada com o nascimento da filha (Sofia). “Muitas não utilizei por já não me lembrar do contexto”, refere. “Era o meu exorcismo”. garante.

Admite que escreveu o livro em momentos de “irritabilidade e tensão”. Mais calmo, “quando os miúdos dormem”, chocava-se com as palavras. “É pá estava mesmo lixado com o puto”, exclama. “A bipolaridade dos pais é muito engraçada. Se alguém ler o livro quando está de cabeça perdida, dirá isso mesmo. Se estiver feliz às mil maravilhas, perguntará como é que alguém pode escrever isso”, admite.

“Queria duas pilas porque para mim era mais fácil educar rapazes”

Antes de escrever, pôs-se na posição de leitor do livro do psiquiatra Pio de Abreu "Como Tornar-se Doente Mental?". Luís Coelho vislumbrou que bastava apresentar “três de cinco sintomas para ser diagnosticado psicopata (idêntico a ser pai)”. A saber: “estado de irritação constante (noites sem dormir); incapacidade de realizar projetos (um filho não dá tempo para nada); mentir e enganar os outros para proveito próprio, que é o que os pais fazem... se não comes vem o papão”, identifica, um a um. Por isso, com naturalidade, assume que um pai vira “psicopata por causa dos filhos”.