Era uma vez dois entusiastas pelo storytelling. Perdoem-nos os organizadores do “Conta-me Tudo” se começamos a peça com recurso a esta muleta linguística. Mas a verdade é que foi a vontade de ouvir e contar histórias que juntou, em 2015, João Dinis (autor no SAPO24) e David Cristina, e a eles, mais tarde, o ator Pedro Górgia e o faz-tudo Fernando Alvim.

Um microfone e uma história para contar. É este o formato do evento onde, todos os meses, quatro a cinco convidados, sobem a palco para partilhar algo que viveram e que os marcou. E as histórias não se ficam pelas salas onde são contadas. Todas as semanas, no podcast com o mesmo nome, é libertada uma diferente, contando-se em mais de cem as já disponíveis. Se a voz não lhe é suficiente, pode sempre ligar no Canal Q e, com sorte, estará a dar um episódio, de uma das duas temporadas, da versão televisiva do evento.

“Gostamos muito de ter pessoas a partilhar histórias reais em palco”, começa por dizer David Cristina. O apresentador do “Conta-me Tudo”, e também ele contador de histórias, acrescenta que “faz falta um meio de comunicação mais franco, mais sincero e aberto entre as pessoas”. Porque hoje “não paramos um bocadinho para ouvir aquilo que temos para dizer uns aos outros”. E a melhor maneira de nos comunicarmos, defende, “é através de histórias”. Elas “são importantes para tudo”.

E como é que se conta uma história, devemos fazê-lo com a expressão com que abrimos este artigo? David Cristina não se manifestou relutante com a ideia quando questionado, advertiu apenas para não as terminar-nos com um, "pronto, esta foi a minha história", porque quem está a ouvi-la já sabe isso.

“O ideal é começar a história no meio da ação. Isso cativa imediatamente. As histórias são truques de magia, nunca mostras tudo, mostras só o suficiente para a pessoa continuar a querer saber mais”, conta.

O detalhe também é importante. “Não vale a pena acomodarmo-nos nos factos. É através do detalhe que o público se vai ligar à história”, refere David Cristina. E o tema, claro. A história deve ser importante para quem a conta. "As histórias, para serem importantes para o público, têm de ser importantes para quem as conta”, defende.

Pedro Górgia dá mais pistas: a história deve ser contada em três atos. Sendo o primeiro a apresentação — da situação e dos personagens, “para que as pessoas se situem”; o segundo, o detalhe — pela mesma razão que David Cristina acrescentou; e, por fim, a conclusão. Para além disso, salienta, “ser verídica é essencial”.

“Claro que podemos, em algum momento, encaixar alguns factos em determinados sítios, mudar a ordem, para fazer com que a história tenha um interesse ainda maior para quem a ouve. Mas nunca alterar factos. Nunca. Sabermos que aquela história aconteceu torna a partilha muito mais interessante. É como quando vemos um filme e lemos, logo ao início, 'baseado em factos reais'. Acho que muda logo a nossa postura e a nossa forma de o ver”, refere o ator.