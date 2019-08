O volume reúne nove textos de Proust, escritos de juventude, datados de quando o autor de "Em Busca do Tempo Perdido" tinha cerca de 20 anos, e abordam sobretudo "o amor tão injustamente condenado" entre pessoas do mesmo sexo.

De acordo com o editor, estes relatos deveriam ter feito parte do primeiro livro do escritor, "Les plaisirs et les jours" (1896), mas que ele rejeitou.

A descoberta dos inéditos foi feita pelo fundador da casa editorial, Bernard de Fallois, especialista na obra de Marcel Proust, que morreu no ano passado.

Bernard de Fallois foi também o responsável pela revelação de um romance inédito do escritor, redigido entre 1895 e 1899, "Jean Santeuil", publicado pela Gallimard em 1952, assim como pela edição de "Against Sainte-Beuve", em 1954.

"Com esta coletânea de textos inéditos regressamos às origens de 'Em Busca do Tempo Perdido', a grande obra de Marcel Proust", afirmam as edições de Fallois, no comunicado hoje divulgado, na sua página na internet.

"Estes relatos refletem um trabalho minucioso", escreve a casa Fallois, que destaca o facto de se inscreverem nos parâmetros do conto, da narrativa breve, encenando "uma situação, os seus reveses e a resolução final", com uma enorme poupança de meios.

"Vemos o jovem escritor multiplicar as experiências narrativas, sugeridas por vezes pelas suas leituras, mas já decididamente comprometido com um processo de criação que prenuncia o seu trabalho futuro", lê-se no comunicado.