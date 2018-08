Anualmente, a Câmara de Ponta Delgada, maior cidade açoriana, promove um convívio com os seniores do concelho, juntando pessoas de todas as 24 freguesias: este ano o passeio deu-se de barco – não houve enjoos de maior a relatar – e uniu São Miguel a Santa Maria, a ilha mais próxima.

Manuel António tem 67 anos, é micaelense, e conhecia, até há poucos dias, oito das nove ilhas açorianas: “Nunca tinha estado em Santa Maria. É aqui à porta e nunca tinha estado, veja lá”, contava à agência Lusa a meio do passeio que durou um dia inteiro.

Reformado de uma empresa de construção civil, Manuel António participou no convívio com “mais dez amigos” da sua freguesia. Fala com carinho do filho, que vive nos arredores de Lisboa, e reconhece estar ainda a adaptar-se à reforma.

Eram perto das 07:00 quando mais de 500 idosos partiram de Ponta Delgada para Vila do Porto, em Santa Maria. O barco, ao serviço da Atlânticoline, podia causar estranheza pela bandeira da Grécia e por várias indicações na língua grega: o “Aqua Jewel”, assim se chama a embarcação, foi alugado para este verão, albergando no total perto de 800 passageiros e 155 viaturas.

À chegada, pela hora do almoço, o salão dos Bombeiros Voluntários de Vila do Porto aguardava os convivas, embora muitos não se tivessem apercebido de que o repasto esteve em risco: com meia-hora de viagem no mar açoriano, o “Aqua Jewel” teve de voltar atrás porque o almoço de centenas…não embarcou.