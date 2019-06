Os espetáculos, que decorrerão na Culturgest com música jazz ao vivo do trio Samuel Halscheidt, Marc Lohr e Stefan Rusconi, contam com seis bailarinos, que interagem em palco num ambiente de clube noturno.

Em "Until Our Hearts Stop", é criado "um espaço de desejo e ilusão, um refúgio sem segurança", segundo o texto da Culturgest sobre o espetáculo.

"Ao som do jazz, os seis intérpretes tentam puxar os limites da sua convivência e descobrir até onde podem ir no seu relacionamento. Implicam uns com os outros, batem, abusam, brincam como crianças, abraçam-se. Não há vergonha, nem limites. A liberdade parece absoluta", descreve.

Meg Stuart inspirou-se na vida de pessoas que se retiram da sociedade para ir viver no seu mundo de fantasia, segundo as suas próprias vontades, onde não há regras preestabelecidas, e tudo é experimental.

"Os intérpretes movimentam-se num universo em que tudo pode acontecer, navegando entre esperança e desespero, entre realidade e ilusão", acrescenta ainda o texto, ressalvando que "é impossível desvendar o significado final de toda esta fúria, mas no meio dela há sempre – como em toda a obra da Meg Stuart – a compaixão pelos perdedores e a esperança do recomeço".