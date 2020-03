“Seguindo a recomendação da DGS [Direção-Geral da Saúde] e tomando em consideração a evolução da infeção da COVID 19 a nível de risco para saúde pública em Portugal, a Passmúsica, promotora do evento PLAY - Prémios da Música Portuguesa, vem comunicar a decisão de adiar o evento originalmente agendado para dia 25 de março de 2020”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A PassMúsica está “a desenvolver diligências para o reagendamento do evento no mais curto espaço de tempo possível, em função da evolução deste surto e em articulação próxima com as autoridades de saúde nacionais”.

O Governo português recomendou a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil.

Na sequência dessa recomendação, foram cancelados vários eventos e espetáculos nos últimos dias um pouco por todo o país. Além disso, várias autarquias anunciaram o encerramento temporário de teatros e salas de espetáculos.

Os Capitão Fausto e Slow J lideram as nomeações à 2.ª edição dos Play, reunindo três nomeações cada. A banda liderada por Tomás Wallenstein está nomeada nas categorias Melhor Grupo, Melhor Álbum, com “A Invenção do Dia Claro”, e Canção do Ano, com “Amor, a nossa vida”.

Já Slow J concorre nas categorias de Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, com “You Are Forgiven”, e Canção do Ano, com “Também Sonhar”.

Para Melhor Grupo, além dos Capitão Fausto, estão também nomeados Expensive Soul, Mão Morta e The Gift. Na categoria de Melhor Artista Masculino competem ainda, além de Slow J, Diogo Piçarra, Fernando Daniel e Salvador Sobral.

Melhor Artista Masculino é uma das quatro novas categorias criadas este ano. A esta juntam-se Melhor Artista Feminino, Melhor Álbum Jazz e Melhor Álbum Clássica/Erudita. Além disso, foram suprimidas duas categorias: Melhor Artista Internacional e Melhor Canção Internacional.

Para Melhor Álbum, além dos trabalhos de Slow J e dos Capitão Fausto, estão também nomeados “Aqui está-se sossegado”, de Camané e Mário Laginha, que compete ainda na categoria Melhor Álbum Fado, e “#FFFFFF”, de ProfJam.

Na categoria de Canção do Ano competem ainda, além dos temas dos Capitão Fausto e de Slow J, “Bairro”, dos Wet Bed Gang, e “Bússola”, de Nenny.