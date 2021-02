Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter confirmaram a separação através da publicação de um vídeo nas suas redes sociais chamado "Epilogue" ("Epílogo").

O vídeo usa um excerto do filme "Electroma", de 2006, no qual se vê os dois produtores nos seus fatos de robô a seguirem cada um o seu caminho no deserto até que um explode com o outro. O resto do filme inclui a música "Touch" e uma mensagem que diz "1993-2021".

Apesar do clip não constatar explicitamente a separação, um representante dos Daft Punk confirmou à revista Pitchfork que o duo parisiense vai mesmo terminar.

Formados em 1993 pelo duo de Thomas Bangalter and Guy-Manuel de Homem-Christo, que se conheceram enquanto andavam no ensino secundário em Paris, os Daft Punk foram um dos maiores nomes da música house francesa, mas transcenderam as barreiras dos géneros musicais, tornando-se mesmo em ícones da música pop.

Depois do sucesso do álbum de estreia de 1997, "Homework" — que deu ao mundo temas como "“Around the World” e “Da Funk" — os Daft Punk tiveram uma sequência de lançamentos que os propalou como um dos maiores sucessos da música eletrónica de dança do mundo, com "Discovery", em 2001 e "Human After All", em 2005.

Seguiu-se um período de relativa inatividade — interrompida com a composição da banda sonora do filme "Tron: Legacy", em 2010 — até que o duo lançou o seu último álbum, "Random Access Memories", em 2013.

Tendo como singles músicas como "Get Lucky" e "Lose Yourself to Dance", o álbum, indo beber à funk dos anos 70 e 80 e contando com colaboradores como Pharrell Williams e Nile Rodgers, foi um enorme sucesso mundial e venceu cinco prémios Grammy.

Os Daft Punk apenas por uma ocasião deram um concerto ao vivo em Portugal, tendo ocorrido na edição de 2006 do festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar.