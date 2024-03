O certame, que pretende contribuir para o desenvolvimento económico e promoção turística do concelho, promovido pelo município, vai decorrer no parque de feiras e exposições da cidade, no distrito de Évora.

O cartaz de espetáculos inclui atuações de David Carreira e DJ Zinco, na noite de 01 de maio, e no mesmo dia, na tarde alentejana, sobem ao palco Os Vouguinhas.

Nos dias seguintes atuam Chaito Y Palo Santos Band, Van Zee e DJ Francisco Cunha (dia 02), Ús Sai de Gatas, Os Quatro e Meia e DJ Hiitz + MDK (03) e Nyx Band, Bárbara Tinoco e Cromos da Noite (04).

No encerramento, no dia 05 de maio, o programa prevê o espetáculo de fado “Dia dos Amadores”, integrado na 3.ª edição do Festival de Fado de Estremoz.

Segundo o município, a FIAPE, que cumpre este ano a 36.ª edição, é “um dos maiores certames de promoção e valorização económica do Alentejo”, que agrega a 40.ª edição da Feira de Artesanato de Estremoz, e recebe habitualmente milhares de visitantes.

A exemplo das edições anteriores, a FIAPE vai contar com “uma ampla mostra de setores de atividade”, com destaque para a exposição de pecuária e maquinaria agrícola, artesanato, produtos regionais, gastronomia e atividades comerciais e industriais, além de incluir um diversificado programa de animação cultural e espetáculos musicais.