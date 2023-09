O ator britânico começou por destacar-se em 'O Agente da U.N.C.L.E', nos anos 60, e mais recentemente era um dos principais personagens da série NCIS, da CBS, onde protagoniza o papel de um médico legista.

“Sentiremos falta do seu calor e senso de humor cativante que iluminava qualquer sala ou estúdio em que ele pisasse”, lê-se nas redes sociais da série NCIS.

"Era o pai mais amável, genial, paciente e carinhoso", disse o seu filho Peter.

Após formar-se na prestigiada Royal Academy of Dramatic Art de Londres, McCallum atuou no épico de guerra "Fugindo do Inferno" (1963) ao lado de astros como Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson e Donald Pleasence.

Mas foi no ano seguinte, como o enigmático espião russo Illya Kuryakin em "O Agente da U.N.C.L.E.", ao lado de Robert Vaughn no papel de Napoleon Solo, que McCallum consolidou a sua fama. A série durou apenas quatro anos, mas o personagem acompanhou McCallum para o resto da sua vida.

Em 2003, assumiu então o papel do doutor Donald "Ducky" Mallard, médico legista do Serviço Naval de Investigação Criminal dos Estados Unidos (NCIS), um grande sucesso com milhões de espectadores em todo o mundo.