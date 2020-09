"Estamos aqui, Iémen!" é uma iniciativa da artista Cláudia Semedo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. O concerto solidário acontece este sábado no Capitólio e visa angariar fundos para as missões da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras.

"O Estamos Aqui, Iémen! nasce como resposta ao estado de emergência em que esse país se encontra. Surge agora porque o agravar desta, que é apontada como uma das maiores crises humanitárias deste século, assim o exige.". As palavras são de Cláudia Semedo, força motriz do evento que este sábado juntará no Capitólio, em Lisboa, uma mão cheia de artistas nacionais. O "espetáculo que procura ajudar e mostrar as necessidades de um país que vive no limite da sobrevivência", terá em palco Ana Moura, Branko, Capicua, Carlão, Chulage, Dino D' Santiago, Márcia, Mayra Andrade, Sara Tavares e Selma Uamusse. "Fez-me sentido desafiar músicos a juntar a sua voz a esta causa porque a música não conhece fronteiras e tem a capacidade de captar a atenção de quem a escuta, com uma facilidade que nem sempre existe quando tentamos aproximar realidades geograficamente distantes e tornar nossas dores aparentemente alheias", explica Cláudia Semedo na nota do evento. Os bilhetes já estão à venda e custam 20 euros. A receita, conseguida também através de donativos (CAIXESBBXXX / IBAN Code: ES57 2100 3063 99 2200110010), destina-se ao apoio do Fundo de Emergências da Médicos Sem Fronteiras naquela região do globo.