No dia de Páscoa, 12 de abril, David Fonseca usava as suas páginas nas redes sociais para partilhar o tema “You feel like home”, que conta com a participação da modelo e atriz Ana Sofia Martins, e respetivo vídeo, ambos gravados “totalmente em casa”.

A acompanhar o vídeo, o músico partilhou um texto no qual afirma que “quase todos os momentos mais difíceis” da sua vida “tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em algo mais positivo, mais fácil de carregar”.

“Chegados até aqui e ao momento difícil que todos atravessamos, o meu ímpeto é o mesmo: criar”, escreveu.

A música “You feel like home” foi “misturada e masterizada à distância” e “acabou por ser alvo de um ‘lyric video’ a partir de um jogo de tabuleiro, uma tarefa de dias que fez valer a pena a desarrumação generalizada de uma das divisões da casa”.

Gisela João escolheu o dia 26 de abril para partilhar nas suas páginas nas redes sociais o tema “Transtorno”, e respetivo vídeo.

“Estava em casa, já em quarentena e perguntei ao meu amigo André Tentugal, que estás a fazer? Ele diz-me: ‘Olha, estava aqui no piano a fazer músicas’. Pedi-lhe que me enviasse, e deixei-me levar, fui cantando e experimentando melodias, até que encontrei um poema belíssimo que o Samuel Úria me ofereceu há meses que encaixou perfeito com a música, é que sendo sem tempo é por isso, também, uma tradução dos tempos que vivemos”, escreveu.