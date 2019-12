Na véspera de natal, a RTP1 até pode arrancar a consoada com a mensagem do cardeal Patriarca de Lisboa, mas cinco minutos depois, a emissão segue com o Circo de Natal; que conta com "atuações dos artistas do Circo Victor Hugo Cardinali e com a presença e atuações especiais de rostos da RTP como Jorge Gabriel, Sónia Araújo, José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira, José Pedro Vasconcelos, Sílvia Alberto, Fernando Mendes e Miguel Vital", anuncia o canal público. No entanto, a RTP mantém uma aposta de há vária décadas durante tarde de dia 25: um compacto da emissão do Natal dos Hospitais.

Já na RTP2, por volta das 20h30, há missa do Galo, presidida pelo Papa Francisco e transmitida em direto da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O Natal na SIC começa logo às 6:00 da manhã de terça-feira. Shrek 3 é o primeiro de uma série de filmes que ocupará o dia do canal com um "Natal sempre encantado". Isto é, a sessão de cinema segue com a estreia de Paddington 2, seguido pelo obrigatório Sozinho em Casa. Neste caso, o segundo filme, Perdido em Nova Iorque. Depois do Jornal da Noite, estreia-se o Melhor Filme de Animação dos Óscares de 2018, Coco, seguindo-se A Bela e o Monstro (o novo, de 2017) e o também já clássico nestas andanças, O Amor Acontece — aquele com a Lúcia Moniz.

No dia de Natal, os filmes continuam. Arrancam às 6:45, com Norm, o Herói do Ártico e O Gang do Parque 2, antes do tradicional 42.º. Festival Internacional do Circo de Monte Carlo, às 10:00.

Porém, à tarde, nova senda de filmes — que arranca com a estreia em televisão do filme de animação Cantar, a preparar caminho para a estreia de O Grande Showman, às 17:45. À noite, acontece mais estreia de animação, Ferdinando; às 21:45, seguindo-se O Amigo Gigante, e, já no início da madrugada, Os Ricos e os Pobres.

A tarde de dia 24 na TVI não traz surpresas: duas novelas antes de A Tarde é Sua, o programa das tardes do canal de Queluz de Baixo. Filmes, no entanto, só um: Mamma Mia, às 22:45.

No cabo, logo a arrancar na tarde do dia 24, a Fox traz uma maratona — que começa já a ficar igualmente clássica — de Harry Potter, com todos os filmes baseados na obra de J. K. Rowling a ocupar ainda todo o dia de Natal. Todos os filmes estão igualmente disponíveis quer na Netflix, quer na HBO Portugal.

No entanto, porque o Natal também se faz de séries, haverá no dia 24, na Fox Comedy, a estreia dos episódios mais recentes de Uma Família Muito Moderna. Se quiser sair da comédia para algo com tons mais dramáticos, no mesmo dia, o canal AMC faz maratona de Taboo, a série criada por Tom Hardy e Steven Knight (Pinky Blinders e Estranhos de Passagem).

O que ver no streaming?

A a panóplia de escolhas é quase ilimitada, mas há estreias recentes que podem agradar. Pode até aproveitar para ver os nomeados dos Globos de Ouros da HBO se ainda não viu (entre as mais populares estão Succession, Big Little Lies, Killing Eve, The Act) ou se quiser matar saudades do Sons of Anarchy (SOA) poderá assistir à continuação da história com Mayans M.C., num mundo pós-Jax Teller, estando já disponíveis as duas temporadas.

Num espírito mais natalício, poderá sempre ver a interpretação original por Steven Knight (sim, é o mesmo do parágrafo anterior) da icónica história de fantasmas de Charles Dickens, Um Conto de Natal. Segundo reza a sinopse, esta "é uma versão sombria é uma imersão arrepiante na noite escura da alma de Ebenezer Scrooge".

Já na Netflix, opções natalícias e menos natalícias não faltam. No dia 24 estreia a segunda temporada de The Two Popes, que fala sobre a transição do papado de Bento XVI e da história do Papa Francisco - é o novo filme do realizador de A Cidade de Deus, Fernando Meirelles, e já se encontra disponível. O mesmo sucede com Dolemite Is My Name, nomeado para Melhor Filme - Musical ou Comédia, nos Globos de Ouro, que conta também com a performance que valeu a Eddie Murphy uma nomeação para Melhor Ator de Comédia ou Musical. Também há comédias românticas típicas da época: Home for Christmas (série), The Knight Before Christmas (com Vanessa Hudgens) ou Let it Snow. Ah, ainda há Klaus, que tem dedo do português Sérgio Martins (Direção de Animação).

Seguem-se, então, os horários completos. Por dia.

Terça-feira, dia 24

Canal: RTP

21:15 - Circo de Natal

23:50 - Eu Mato Gigantes

Canal: SIC

11:25 - A Idade do Gelo: o Big Bang

14:15 - Paddington 2

16:35 - Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque

21:15 - Coco

23:00 - A Bela e o Monstro (2017)

1:25 - O Amor Acontece

Canal: TVI

22:25 - Mamma Mia!

Canal: Hollywood

9:10 - Lassie

10:50 - Winter, o Golfinho 2

12:35 - Os 101 Dálmatas

14:15 - Os 102 Dálmatas

15:55 - Lego, o Filme

17:35 - Pan - Viagem à Terra do Nunca

19:25 - A Invenção de Hugo

21:30 - Batman vs Super-Homem: O Despertar da Justiça

00:35 - Os Mercenários

Canal: FOX

11.30 - Harry Potter e a Pedra Filosofal

14.00 - Harry Potter e a Câmara dos Segredos

16.35 - Harry Poter e o Prisioneiro de Azkaban

18.55 - Harry Potter e o Cálice de Fogo

21.45 - O Caçador e a Rainha de Gelo

01.55 - O Excêntrico Mortdecai

Canal: FOX Movies

07.25 - A Vida de Pi

14.15 - 72 Horas

16.15 - Need for Speed: O Filme

19.50 - A Idade do Gelo 2: Descongelados

21.15 - A Idade do Gelo 3: Despertador dos Dinossauros

22.45 - A Idade do Gelo 4: Deriva Continental

00.10 - Rambo - A Furia do Herói

01.40 - Rambo II - A Vingança do Herói

03.10 - Rambo III

Canal: AXN

15.15 - Comer, Orar, Amar

17.30 - A verdadeira História

22:05 - Ocean’s Eleven - Façam as vossas Apostas

00:05 - Ocean’s 12

Canal: AMC

12:00 às 19:55 - A primeira temporada completa de Taboo

20:00 - O Legado de Bourne (2012)

22:10 - Boneca de Luxo (Breakfast at Tiffany’s)

Canal: AXN Black

12:50 - Rocky IV

15:50 - Profundo Azul

17:40 - Robocop 2

1935 - Herói Por Acaso

Canais TV Cine

19:30 - The Incredibles 2: Os Super-heróis (V.P)

21:30 - O Filme Lego 2

22:00 - Lawrence da Arábia (Versão Restaurada) | TVC2

23:00 - O Regresso de Mary Poppins (V.P)

Quarta-feira, dia 25

Canal: SIC

14:15 - Cantar!

16:00 - Sozinho em Casa

18:00 - O Grande Showman

21:15 - Ferdinando

23:00 - O Amigo Gigante

1:00 - Os Ricos e os Pobres

Canal: TVI

14:00 - Indiana Jones: Os Salteadores da Arca Perdida

16:15 - Beethoven e o Tesouro Secreto

18:00 - Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes

00:35 - Mr. Bean

Canal: FOX

10.05 - Harry Potter e a Ordem da Fénix

12.20 - Harry Potter e o Príncipe Misterioso

14.55 - Harry Potter e os Talismãs da Morte 1

17.15 - Harry Potter e os Talismãs da Morte 2

19.20 - Hércules

21.00 - Jason Bourne

01.10 - Cenas de Família

Canal: FOX Movies

14.50 - Os Salteadores da Arca Perdida

16.40 - Indiana Jones e o Templo perdido

18.35 - Indiana Jones e a Grande Cruzada

20.35 - Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

22.30 - Três Cartazes À Beira da Estrada

Canal: AXN

12:30 - Chappie

14:30 - Transformers

17:00 - Transformers 2: Retaliação

19:30 - Transformers 3

22:05 - Transformers 4: Era da Extinção

Canal: Hollywood

7:10 - Percy Jackson: E o Mar dos Monstros

8:50 - A Casa Assombrada

10:20 - A viagem de Arlo (The Good Dinosaur)

11:50 - Spy Kids - Todo o Tempo do Mundo

13:25 - Um Natal Sem Fim

17:55 - Gru - O Mal Disposto 2

19:35 - Astérix e Obélix: Ao Serviço de sua Majestade

21:30 - O Livro da Selva (2016)

23:20 - Os Mercenários 2

01:00 - O Código Base

Canal: AMC

19:50 - Robin Hood: Príncipe dos Ladrões (1991)

22:10 - O Mal Casado

Canal: AXN Black

08:25 - Companheiros de Copos

11:35 - Encomenda Armadilhada

19:00 - Capitão Phillips

21:15 - Os Anjos de Charlie

22:50 - Os Anjos de Charlie: Potência Máxima

Canais TV Cine

12:45 - Mundo Jurássico: Reino Caído

14:55 - Monstros Fantásticos - Os Crimes de Grindelwald

17:10 - Aquaman

19:05 - Top Gun - Ases Indomáveis

19:35 - Bumblebee

21:00 - O Grande Lebowski | TVC4

21:30 - Aladdin (2019) (V.O)

00:00 - Alice No País das Maravilhas (1951) (V.O) | TVC3