No Capitólio, uma única luz começou por incidir sobre Tó Trips e Pedro Gonçalves, músicos consanguíneos entregues ao delírio elétrico e desértico do seu fado blues, ou blues fado, ou ambas juntas ou nenhuma. Música, apenas. Distinta o suficiente para poder formar um género em si mesma, sem que um qualquer imitador se possa sequer chegar perto do seu ADN.

A luz, e a 'Janela' que de imediato se abriu, mostrando Tó Trips, como sempre mostra, como o mais irrequieto – é da forma como se debruça sobre a sua guitarra, à espera de lhe arrancar mais uma nota, mais um riff, mais um fio de ouro do seu pescoço. A luz treme, o fumo começa a subir. Sente-se o cheiro a madeira dos bares que os Dead Combo calcorrearam, lembrados em formato de estória para uma última, derradeira, embriaguez. Nem é preciso que ela venha do bourbon. Não quando há 'Sopas de Cavalo Cansado' à mercê da clientela.

«É um prazer tocar aqui em casa», comenta a dada altura Tó Trips. Se Carlos Paredes tinha em 'Verdes Anos' todo um país, Trips tem nos seus dedos não uma, mas duas cidades: a Lisboa ficcionada, erguida no meio de um continente selvagem, e a Lisboa que é “casa”, onde cada colina permite sonhar uma humanidade diferente. Ao ouvi-los tocar, encontramo-nos na posição privilegiada de as habitar ambas. E assoma-nos a ideia, orgulhosa: que é o Mississippi junto do Tejo? Nada, mesmo nada. Há essa lata, imaginação suficientes para o afirmar sem vergonha.

Ao longo de hora e meia de concerto, os Dead Combo foram jogando com as sombras que se erguiam por detrás de si, ao fundo do palco, e com as emoções do próprio público, relembrando sempre que São Valentim estava à espreita e agradecendo a presença de todos os casais. Foi a estes que Pedro Gonçalves dedicou uma versão terna e simples de 'Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley, sozinho ao piano. Por entre conselhos pertinentes: «namorem com higiene» foi um deles.

Pouco depois, Tó Trips recorreria à auto-depreciação humorística: «só mesmo vocês é que no dia dos namorados nos vêm ver a tocar isto». Certamente não esperava a resposta, pronta, de alguém no público: «É amor...» Sim, é amor. E foi amor, que depois disto, e de mais algumas datas pelo país, os Dead Combo vão partir para nunca mais (ou assim se supõe) voltar. E se há amor, também pode haver sexo – como em 'Deus Me Dê Grana' e 'Cachupa Man', onde o encontro entre guitarras elétricas mais pareceu uma sessão de acasalamento.

«Obrigado por nos terem aturado estes anos todos», afirmou Pedro. Não, nós é que agradecemos: pelas estórias, pelas bebedeiras, pelos duelos ao pôr-do-sol. Pelas canções, como 'Lisboa Mulata' e, sobretudo, 'Elétrica Cadente', tema que foi apresentado como de esperança, mas que – e quem o conhece desde a primeira vez sabe-o – é, na verdade, das coisas mais tristes que se pode ter o prazer de escutar. Não seria uma despedida a sério sem algumas lágrimas. Adeus, cowboys.