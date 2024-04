Na newsletter de março para se ganhar bilhetes para a 'MÂES', o desafio era o de enviar um pequeno texto, com o tema: "As crianças são o melhor do mundo, mas...". Os melhores textos ganharam bilhetes duplos e foram ao teatro. O desafio de abril chegará na newsletter deste mês.

Aqui estão os textos dos vencedores:

Maria Almeida Ribeiro

As crianças são o melhor do mundo, porque nascem de nós, tornam-se naturalmente algo único e belo. Talvez sejam com o seu nascimento o projeto mais transformador da vida de um Pai ou de uma Mãe. São o melhor do mundo! Mas, nem sempre corre bem.

Mas nem sempre estamos dispostos a mudar a vida para educar essa criança. Nem sempre somos capazes de nos pôr no lugar, na idade e na experiência, da criança. Esse, é, no entanto, talvez o mas mais transformador e duro do ser humano criador / educador. Felizes das crianças que têm pais educadores, porque serão assim, o melhor do mundo!

Rita São Pedro

As crianças são o melhor do mundo, mas têm o direito de ser crianças, de brincar na rua, saltarem em poças de água, ficarem todos sujos de lama.

As crianças são só crianças que querem tempo, atenção, carinho e simplicidade!