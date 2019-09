O “casamento” entre a marca com 25 anos de experiência no setor da moda, e aquela que foi a primeira ‘designer’ portuguesa a apresentar uma coleção (feminina), no calendário oficial da semana da moda de Milão, é “um marco para a Decénio”, assume Maria Manuel Sousa, diretora de ‘marketing’ da marca.

Questionado pela Lusa sobre a razão da parceria com Alexandra Moura, o presidente executivo do grupo Cães de Pedra, Ricardo Fernandes, que detém a Decénio, explicou que o convite à ‘designer’ se justifica pela “importância e pela reputação que a autora já conquistou no cenário da moda nacional”, bem como “pela sintonia que acreditamos que existe entre as duas marcas”.

“Sempre olhámos para os novos projetos numa perspetiva de continuidade, e aqui não será diferente. Estamos a iniciar uma nova etapa (…), e certamente que este trabalho [com Alexandra Moura] terá continuidade”, garante Ricardo Fernandes, explicando que a nova estratégia da marca passa por apostar nos jovens, dando prioridade à “presença digital”, designadamente na rede social Instagram.

A ‘designer’ Alexandra Moura, que apresentou a primeira coleção portuguesa – “Bestiário” -, no calendário oficial da Semana da Moda de Milão no passado dia 25 de fevereiro, confessou “muita surpresa” e “alguma estranheza” perante o convite, mas ao mesmo tempo viu o desafio como algo “aliciante” e “incrível”.