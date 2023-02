Hoje competem, por ordem de apresentação, “Too much sauce” (composto e interpretado por Moyah), “Sonhos de Liberdade” (composta por Jacinta e interpretada pelos Bolha), “Modo Voo” (April Ivy), “Encruzilhada” (Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho) e “Sapatos de Cimento” (Quim Albergaria/Esse Povo).

Pode ouvir todos os temas a concurso aqui.

Destas serão escolhidas seis canções, em vez das habituais cinco. De acordo com a RTP, cinco temas serão escolhidos através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público).

“Antes de terminar cada semifinal, o televoto abre novamente por um curto período para os telespectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a final”, indicou a estação pública.

A primeira semifinal, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, decorre nos estúdios da RTP em Lisboa e será transmitida em direto na RTP1.

Hoje, além dos artistas em competição, atuam também Nena, Blanca Paloma, Ana Bacalhau, HMB e Fernando Tordo.

Na segunda semifinal, marcada para 04 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final, marcada para 11 de março.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Liverpool.

No ano passado, a canção “Saudade, Saudade”, composta e interpretada por Maro, acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, foi a vencedora do Festival da Canção, tendo por isso representado Portugal no 66.º Festival da Canção, que aconteceu em Turim, Itália.

Na primeira semifinal competem as seguintes canções:

Quim Albergaria/Esse Povo, “Sapatos de Cimento”

SAL, “Viver”

You Can’t Win Charlie Brown, “Contraste Mudo”

April Ivy, “Modo Voo”

Churky, “Encruzilhada”

Moyah, “Too much sauce”

Neon Soho, “Endless World”

Cláudia Pascoal, “Nasci Maria”

Jacinta, “Sonhos de Liberdade”

Mimicat, “Ai Coração”

Na segunda semifinal competem as seguintes canções:

André Henriques, “Funâmbula”

Bandua, “Bandeiras”

Bárbara Tinoco, “Goodnight”

Dapunksportif, “World Needs Therappy”

Edmundo Inácio, “A festa”

Inês Apenas, “Fim do Mundo”

Ivandro, “Povo”

Voodoo Marmalade, “Tormento”

Teresinha Landeiro, “Enquanto é tempo”

The Happy Mess, “O impossível”