O 'designer' Diogo Miranda encerra hoje a 42.ª edição do Portugal Fashion, no Porto, com uma coleção de alta-costura inspirada no "cristal de um candelabro de família", onde se vão destacar "decotes profundos" e "cortes assimétricos".

No último dia do 42.º Portugal Fashion, que para a temporada outono/inverno 2018/19 apostou em apresentar as coleções pela primeira vez numa estrutura amovível do Parque da Cidade do Porto, o ‘designer’ Luís Onofre apresenta a nova coleção de calçado de luxo pelas 22:30, mas é Diogo Miranda que encerra o certame.

A coleção para a próxima estação fria de Diogo Miranda teve como ponto de partida “o cristal de um candelabro de família” e que serviu de mote para construir coordenados com uma imagem “sofisticada, imponente, severa e austera”, descreve fonte do gabinete de comunicação do Portugal Fashion.

As coleções outono/inverno 2018/19 de Nuno Baltazar e Katty Xiomara abrem a passarela do último dia Portugal Fashion pelas 15:00 e 16:00, respetivamente, e às 17:00 arranca o desfile dedicado a várias marcas do setor do calçado português com Ambitious, Fly London, Nobrand, J. Reinaldo, Rufel e The Baron’s Cage.

As marcas Dielmar (21:30), Lion of Porches (20:00), Ana Sousa (19:00) ou Concreto (18:00) também vão marcar presença na última jornada do certame de moda portuguesa, dia em que ainda se pode observar o ‘showroom’ com 70 expositores de vários setores da moda, especialmente associados ao ‘lifestyle’ e às indústrias criativas portuguesas.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização — Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.