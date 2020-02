A 92.ª edição da cerimónia de entrega dos Óscares é já na madrugada de domingo (9 de fevereiro) para segunda-feira e o SAPO 24 vai acompanhar tudo a par e passo... com humor e terapia de casal. Rita da Nova, Guilherme Fonseca e Pedro Silva vão ser os atores principais do nosso acompanhamento — que vai seguir a celebração do cinema noite dentro.







A 92ª cerimónia dos Óscares, organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) tem lugar este domingo, dia 9, no Dolby Theatre, em Hollywood. E já foram dados dois passos simbólicos — e importantes — para se celebrar a maior festa de cinema do mundo: 1) quiçá o menos relevante dos dois, é que a passadeira vermelha já se encontra estendida para receber as estrelas; 2) as vozes mais relevantes dos grandes estúdios de cinema da América, alegam que esta é a que importa: poderá acompanhar as incidências ao longo da noite — preferencialmente sem envelopes — aqui no SAPO24. Mas não da maneira que pode estar a pensar. É que haverá terapia de casal, amor e discussão antes de ouvir "E o Óscar vai para...". Ou seja, antes da festa em si e de serem entregues as estatuetas — recorde-se que este ano não haverá novamente anfitrião —, a partir das 22h00, o acompanhamento da noite dos Óscares incluirá uma conversa em direto nas nossas páginas de Facebook e Twitter, com convidados especiais e talhados para comentar os vários filmes nomeados. Guilherme Fonseca e Rita da Nova partilham várias coisas na vida e, uma delas, é o podcast Terapia de Casal. A outra, é o casamento. Mas não vão estar sozinhos. Pedro Silva (autor, a par de Guilherme, do podcast sobre cultura pop Private Joke) vai tentar mediar a conversa que vai variar entre filmes e problemas de casal — espera-se que com mais sucesso do que o terapeuta de Marriage Story! O teste foi feito antes das festividades oficiais, tendo por base "a cena" do filme de Noah Baumbach. Ora, confira: Joker está apontado em 11 categorias, sendo o mais nomeado. O Irlandês, 1917 e Era uma vez... em Hollywood somam 10. Quem vai ganhar o quê? É só sintonizar no SAPO24, no domingo, às 22h00.