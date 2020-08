6.ª edição do Festival Verão Clássico

O Festival Verão Clássico e a sua academia conta com mais de 500 aulas abertas sobre técnica e interpretação musical, que vão decorrer até 04 de agosto, orientadas por músicos profissionais e professores. Esta 6.ª edição do Verão Clássico acontece em diferentes espaços da capital: no Teatro Thalia e no vizinho Palácio das Laranjeiras, no Conservatório Nacional, Palácio Fronteira e, como habitualmente, no Centro Cultural de Belém e no edifício da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

A academia conta com a participação de 200 jovens músicos, metade dos quais portugueses e, os restantes, oriundos de 30 países, além dos 15 mestres, músicos profissionais e pedagogos.

20:00 – Centro Cultural de Belém – Pequeno Auditório.

Concerto de Cabrita

Pré-apresentação, em Lisboa, do disco homónimo de Cabrita, cujo lançamento está marcado para o próximo dia 1 de Outubro - num concerto que conta com a participação especial de Surma

21:00 - Teatro Maria Matos.

28.ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas

Sete propostas oriundas da Ilha de Reunião, Espanha, Arménia, Cabo Verde e outros territórios do mediterrâneo animam Pombal, onde são apresentados espetáculos que cruzam propostas da música e das artes de países do Mediterrâneo e do mundo lusófono. O festival junta 30 cidades de 11 países Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia.

Em Pombal decorre até 05 de setembro, com os espetáculos a serem apresentados na Praça Marquês de Pombal.

O festival tem início com o trabalho de Waroox, artista de arte urbana da Ilha de Reunião, de França, que faz uma residência artística até dia 08 de agosto no Bairro Social S. João de Deus.

Em Casa d'Amália

Ricardo Ribeiro, Rodrigo, Luís Osório, José Manuel Neto e Carlos Manuel Proença são os convidados deste Em Casa d'Amália.

Hoje, às 23h16, na RTP1.

Um Mundo de Máscaras

Começou a 18 de maio como exposição virtual, mas agora é possível ver ao vivo e a cores 15 máscaras de cinco museus portugueses. Organizada pelo Museu da Farmácia, onde inaugurou a 8 de julho, a exposição é também uma viagem pelo espólio do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, do Museu da Marioneta, do Museu do Oriente e do Museu Nacional de Etnologia.

Em exibição até 30 de setembro, em Lisboa.

Fossil

Depois de mais de três meses fechadas, as Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, reabrem com uma exposição inédita do australiano James Newitt, "Fossil", que permanecerá no espaço até 29 de Agosto.

A entrada é gratuita.