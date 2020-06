Início do Ciclo de Cinema Alemão Contemporâneo

O quê: Promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos e o Goethe Institut, este ciclo pretende dar um vislumbre da produção alemã dos últimos 6 anos.

Quando: Às 21h45, exibição do filme "Victoria" de Sebastian Schipper. Prossegue nos dias 1 e 8 de julho

Onde: Mini-Auditório Salgado Zenha (Rua Padre António Vieira, Edifício AAC - Piso 0), Coimbra

Estreia do espetáculo “Pandemónio”

O quê: O grupo residente no Teatro Viriato Dançando com a Diferença estreia, nas redes sociais, o espetáculo “Pandemónio”, um vídeo de dança inclusiva que resulta de um trabalho desenvolvido com alunos do secundário. Uma iniciativa do Dançando com a Diferença de Viseu, que tem a direção artística de Henrique Amoedo, residente do Teatro Viriato, e a coordenação de Ricardo Meireles em estreita articulação com as professoras Leonor Quintal e Paula Soares, da Escola Secundária de Viriato. “Pandemónio” conta com a interpretação de António Flores, Francisco Borges, Ismael S., Leonor Quintal, Lurdes Ferreira, Paula Soares, Ricardo Meireles, Rouxinol, Rodrigo Pinho e Tatyx, e ainda com música original de Alex Amarelo – Vento e edição de vídeo de Filipe Ferraz

Quando: Às 18h00

Onde: Subpalco do Teatro Viriato (YouTube) e nas redes sociais do Dançando com a Diferença e da Escola Secundária de Viriato

Documentário de celebração dos 10 anos dos Banhos Velhos

O quê: O espaço cultural do Taipas Termal, em Guimarães, comemora uma década de atividade com um documentário

Quando: Às 21h30

Onde: Facebook

Apresentação da peça "A Bela Verdade"

O quê: De Carlo Goldoni, com encenação de Gil Salgueiro Nave, numa produção Teatro das Beiras.

Quando: Às 21h30

Onde: Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

Estreia do documentário "Espero tua (re)volta"

O quê: Realizado por Eliza Capai, o documentário brasileiro que acompanha as lutas estudantis, desde as marchas de 2013 até à vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Usando material inédito, reportagens da época e imagens de arquivo das marchas e ocupações, o documentário "é uma tentativa de compreender a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis"

Quando: Às 21h00

Onde: Em exclusivo no Videoclube da Zero em Comportamento

Leilão de Antiguidades e Obras de Arte

O quê: Leilão promovido pela Véritas Leilões

Quando: Às 21h00. Prossegue dia 25 de junho

Onde: Avenida Elias Garcia, 157 A/B, Lisboa

Desafio "Guerra dos Sexos"

O quê: Prova de lançamento do peso. A equipa feminina é composta pelas atletas Auriol Dongmo, Jessica Inchude, Francislaine Serra (Sporting) e Eliana Bandeira (Benfica), enquanto a masculina é constituída pelos atletas Tsanko Arnaudov, Francisco Belo (Benfica), Marco Fortes (Sporting) e Daniel Santiago (Vidigalense)

Quando: Às 18h30

Onde: Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria. Transmissão em streaming na página de Facebook da FPA (Federação Portuguesa de Atletismo).