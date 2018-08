A cantora portuguesa Dulce Pontes abriu na sexta-feira o Festival de Música da Baía das Gatas, na ilha de São Vicente, onde disse sentir-se "acarinhada" pelo público do maior e mais internacional festival de música de Cabo Verde.

Segundo a agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress), a 34.ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas começou à hora marcada (21:30) de sexta-feira, com a voz de Dulce Pontes.

O palco acolheu de seguida Dudu Araújo, num regresso do artista a este festival, sete anos depois.

A Inforpress conta que Dudu Araújo fez uma viagem pelos seus seis discos e interpretou alguns temas do mais recente álbum.

Seguiu-se-lhes Cremilda Medina e Ceuzany, a primeira a estrear o palco da Baía das Gatas, enquanto para Ceuzany foi um regresso. Dennis Graça atuou depois, não escondendo a emoção por pisar o palco principal deste certame.

O primeiro dia do festival terminou com a atuação do reggae-man Fantan Mojah.

O primeiro dia do festival contou com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que, segundo a Inforpress, disse que a estância turística estará “totalmente diferente” no próximo ano, tendo em conta as obras previstas e que devem arrancar brevemente.

“Tudo isto vai transformar esta zona da Baía das Gatas numa nova centralidade de São Vicente”, disse o primeiro-ministro, para quem o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas é uma “grande marca” da música e da cultura cabo-verdianas, particularmente de São Vicente.

O festival prossegue hoje e o cartaz contará com a atuação de DJ Rudy & Vava, os Carnaval de Verão, a banda UB40 com Ali Campbell, Astro & Mickey Virtue, além de Claudia Leitte e C4 Pedro.

O último dia do festival recebe DJ Fatboy & Mc Me, Batchart com Mark Delman e Ary Beatz, o cantor cabo-verdiano Nelson Freitas e o português Richie Campbell & The 911 Band.

A primeira edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas realizou-se a 18 de agosto de 1984, tendo sido apenas interrompido em 1995 por causa de uma epidemia de cólera em Cabo Verde.

O certame, de prestígio internacional, é realizado na Baía das Gatas, a cerca de oito quilómetros da cidade do Mindelo, capital da ilha de São Vicente.