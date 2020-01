O desfile da marca portuguesa terá lugar no segundo dia do evento, que inclui nomes como Victoria Beckham, Simone Rocha, Tommy Hilfiger ou Amanda Wakeley.

Marques’Almeida é formada por Marta Marques e Paulo Almeida, ‘designers’ que estudaram e se instalaram na capital britânica e que marcam presença na Semana da Moda de Londres desde 2010.

Em 2018, estrearam-se no calendário oficial da Semana da Moda de Paris e no Portugal Fashion, no Porto, mas no ano passado regressaram à Semana da Moda de Londres, contando com o apoio da Portugal Fashion.

Este projeto de promoção da moda portuguesa, da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, tem suspensas as ações internacionais desta estação por ainda não ter confirmado o financiamento dos apoios europeus.

A suspensão deu-se porque a ANJE não recebeu “resposta em tempo útil (…) à candidatura submetida” no âmbito dos apoios europeus.

“Não estando a candidatura aprovada, não estavam reunidas as condições de financiamento para a realização das ações”, explicou à Lusa o presidente da ANJE.