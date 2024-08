"É isto, está a acontecer". É desta forma que os Oasis decidiram dissipar os rumores e anunciar que estão oficialmente de regresso, com a confirmação de uma série de concertos em estádios no Reino Unido e na República da Irlanda, marcados para o verão de 2025.

Cardiff (no País de Gales), Londres, Manchester, Edimburgo (na Escócia) perfazem os concertos marcados para o Reino Unido, ao passado que as datas em Dublin representam a ida da banda à Irlanda. Os bilhetes são colocados à venda este sábado, 31 de agosto.

Trata-se de um dos regressos mais esperados da música rock, tendo a banda — formada em 1991 — cessado funções em 2009 após desentendimentos entre Noel Gallagher, guitarrista e principal compositor dos Oasis, e o irmão Liam Gallagher, vocalista do grupo de Manchester.

Os rumores de um regresso adensaram-se nos últimos dias, com os irmãos a publicar nas redes sociais, na noite de domingo, o mesmo clipe com 11 segundos de duração que mostrava a data "27.08.24" acompanhada do horário "8:00 am" — sendo que o fuso horário britânico é o mesmo que o português. Materializando essa sugestão, anunciaram na data e hora anunciadas o retorno aos palcos.

O possível retorno da banda apareceu na manchete do britânico Sunday Times no domingo. "Noel e Liam Gallagher parecem ter resolvido as suas diferenças e, se a trégua se mantiver, farão grandes concertos em Londres e no Heaton Park de Manchester em 2025", escreveu o jornal, citando fontes da indústria musical. O jornal também relatou um rumor de que o estádio de Wembley estaria reservado para 10 datas.

Na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou "Half The World Away", dos Oasis, a Noel, durante o seu espetáculo no Reading Festival. O artista cantou vários sucessos de "Definitely Maybe" — álbum de estreia da banda e que celebra 30 anos desde o lançamento no dia 29 — , e, no final do concerto, a mensagem publicada nas redes sociais foi exibida nas telas.

Após anos de conflitos, uma zanga no verão de 2009 entre Liam e Noel no festival parisiense Rock en Seine levou à separação da banda. Desde então, ambos trocaram farpas nas redes sociais ou na imprensa, antes de uma relativa calma recente, dando aos fãs a esperança de uma reconciliação.

Numa entrevista na semana passada, Noel congratulou Liam, elogiando "o seu tom de voz e a sua atitude".

Após o sucesso esmagador de "Definitely Maybe", os Oasis ganharam ainda mais notoriedade com o álbum "(What's the Story) Morning Glory?", em 1995. Um dos grupos definitivos da britpop dos anos 90, a banda é conhecida por êxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova".