De olhos postos na conservação e sustentabilidade — ou não estivesse este tema na ordem do dia, e recordamos que está a decorrer a Cimeira do Clima em Madrid — os programas do Zoo de Lisboa procuram "possibilitar aos mais aventureiros fazer novos amigos e viver experiências sobre a conservação da Biodiversidade e a valorização da vida animal, sensibilizando e informando para a necessidade de proteção da natureza e para o papel do Jardim Zoológico na conservação das espécies em perigo".

Fica assim a sugestão de uma prenda de Natal — antecipada, é facto, mas certamente diferente.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Datas e horários

18 a 20 de dezembro - Dias Temáticos

23 a 27 de dezembro - Turno de 4 dias ou Dias Temáticos (exceto feriados)

30 de dezembro a 3 de janeiro – Turno de 4 dias ou Dias Temáticos (exceto feriados)

Os Campos de Férias do Zoo funcionam entre as 9h00 e as 17h45. O encontro dos participantes com a equipa de Animação é efetuado, diariamente, em frente ao Coreto do Jardim Zoológico, no início do dia, das 8h45 às 9h15, e no final do dia, das 17h45 às 18h15.

Os participantes que cheguem após as 9h15 devem ser encaminhados pelos seus responsáveis ao Centro Pedagógico. Salientamos que a falta de pontualidade, em qualquer dos períodos, é prejudicial aos participantes e à qualidade do programa, tal como ao trabalho da Equipa de Animação.

Preços

Período de 5 dias: 190 €

Período de 4 dias: 154 €

Dia temático: 45 € / dia

Os preços incluem: entrada no parque, programa educativo e de animação, acompanhamento técnico permanente, alimentação - almoço (sopa, prato de peixe/ carne/ vegetariano e fruta) e lanche da tarde –, material necessário às diversas atividades, acesso a espaços, eventos e equipamentos previstos em cada programa, reportagem fotográfica do programa em plataforma online, e seguro de acidentes pessoais.