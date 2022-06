A composição lançada em 1985 atingiu o primeiro lugar na passada sexta-feira depois de ter ganhado destaque na série dramática de ficção científica “Stranger Things”, do serviço de ‘streaming’ Netflix.

“É simplesmente extraordinário. (…) É uma série tão grande. Pensei que a faixa chamaria alguma atenção, mas nunca imaginei que seria algo assim”, realçou Kate Bush, numa entrevista à BBC Radio 4.

“É tão emocionante. Mas é realmente chocante, não é? Quero dizer, o mundo inteiro enlouqueceu”, observou.

A música “Running Up That Hill” alcançou originalmente a posição número trem em 1985, mas escalou novamente 37 anos depois, quando uma nova geração a descobriu através da produção da Netflix.

Kate Bush volta a liderar as tabelas do Reino Unido 44 anos depois de tê-lo feito com o seu primeiro ‘single’ “Wuthering Heights”.

Numa rara entrevista, a artista de 63 anos salientou ainda que era “maravilhoso” que a sua música tivesse “chegado a um público totalmente novo”, muitos dos quais nunca tinha ouvido falar dela.

“O pensamento de todos estes jovens a ouvir a música pela primeira vez e a descobrir é (…) muito especial”, acrescentou.

A “Running Up That Hill” também foi recentemente número um em países como Austrália, Bélgica e Suécia, e número quatro nos Estados Unidos, tendo aparecido pela primeira vez no ‘top’ cinco da revista Billboard.