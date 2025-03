Mafalda Santos junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 26 de março, desta vez uma quarta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Aquilo que o Sono Esconde", publicada pela Suma de Letras.

"Aquilo que o Sono Esconde" conta a história de Jaime, "um sombrio e solitário analista de seguros, especializado em processos de acidentes de viação".

Livro: "Aquilo que o Sono Esconde" Autor: Mafalda Santos Editora: Suma de Letras Data de Lançamento: fevereiro de 2025 Preço: € 16,95

"Como se o dinheiro saísse do seu próprio bolso, vive obcecado com o propósito de impedir que indeminizações sejam atribuídas aos lesados. Confrontado com a decisão judicial de pagamento de uma soma avultada a uma misteriosa mulher que sofreu um acidente, entra numa espiral de absurdidade e de autodescoberta. Depois de um bizarro baile de máscaras, para o qual não tinha sido convidado, dá-se conta que perdeu a capacidade de dormir, embarcando numa odisseia surreal, feita num estranho estado de vigília", pode ler-se na sinopse da obra.

Mafalda Santos nasceu em Lisboa em 1982. Fez o curso de Interpretação da Escola Profissional de Teatro de Cascais e, posteriormente, licenciou-se em Teatro/Encenação, pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Hoje, a sua atividade profissional estende-se por dispersas áreas: guionista de teatro e televisão, atriz, encenadora e professora de Interpretação e escritora.

"Aquilo que o Sono Esconde" é o seu terceiro romance. Anteriormente, a obra "Enquanto o Fim Não Vem" foi vencedora do Prémio Ataegina - Livro Publicado 2024.