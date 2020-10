A estação de esgotos em causa fica em Danbury, no Connecticut, e recebeu o nome do humorista John Oliver.

John Oliver terá comprado o letreiro e fez questão de marcar presença na cerimónia de inauguração, que foi mantida em segredo para evitar grandes ajuntamentos, devido à pandemia.

Depois de John Oliver, apresentador do programa da HBO Last Week Tonight with John Oliver, ter ridicularizado no seu programa a cidade de Danbury, a Assembleia Municipal local decidiu batizar a estação de esgotos da cidade com o seu nome.

A sugestão começou com uma brincadeira do presidente da câmara republicano, Mark Boughton, que, em resposta a Oliver, publicou um vídeo no Facebook, afirmando que a cidade tinha um ponto de interesse, “a estação de esgotos” e que a iria batizar em sua homenagem. Posteriormente, o mayor foi desafiado pelo próprio John Oliver a executar o seu plano, em troca de doações a associações de caridade locais.

Mark Boughton levou a questão à Assembleia Municipal de Danbury e a proposta foi aprovada, com 18 votos a favor e apenas um contra.

As imagens da cerimónia foram transmitidas no programa de domingo.