Situado num dos mais emblemáticos edifícios do país, o concessionário da BMcar na Casa da Música, no Porto, não é simplesmente um espaço para o comércio de automóveis: “é uma galeria de arte e um espaço inovador e multidisciplinar que integra o mundo da arte, do design e do automóvel”, descreve a marca.

Porém, mais do que descrições, este espaço da marca que representa a BMW e a MINI quer partir para as ações, lançando um prémio de cinco mil euros.

A partir de hoje, estão abertas as inscrições para o Prémio de Arte BMcar, um “desafio multidisciplinar consagrado ao tema Liberdade”, explica a organização, em comunicado. O prémio é dirigido a criadores e artistas de várias expressões, “capaz de fazer do Porto uma comunidade mais vibrante e criativa”, aponta a mesma fonte.

As obras a concurso podem combinar livremente texto, som, grafismo, iluminação, animação e vídeo e deverão ser expostas nos ecrãs digitais do espaço na Casa da Música e, opcionalmente e na forma proposta por cada artista, num MINI em fibra, no interior do concessionário.

O júri do prémio é constituído por Francisco Laranjo (artista e professor catedrático da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto), Miguel Von Hafe Pérez (crítico de arte e curador) e Carlos Pires (advogado), que vão seleccionar os participantes finalistas para uma exposição das suas propostas na BMcar Casa da Música, entre outubro e novembro.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 20 de Setembro. Serão selecionados seis participantes finalistas até ao dia 10 de Outubro de 2020 — e o vencedor é anunciado em novembro.

O espaço BMcar na Casa da Música foi inaugurado no início deste ano e é um concessionário automóvel e simultaneamente uma galeria onde convivem várias formas de arte.