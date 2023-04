“Estes dois textos de irreprimível lucidez são reunidos num só volume que marca o encontro de dois pensadores de alta grandeza”, afirma a editora Guerra e Paz. Segundo esta editora, o texto de Maquiavel, publicado pela primeira vez em 1532, ganha “um dramatismo e atualidade surpreendentes, com o admirável ensaio ‘Maquiavel’, de Sena. Um texto em que o professor, escritor e poeta português contextualiza a obra do pai do pensamento político moderno, libertando-a da carga pejorativa que os dicionários e algum senso comum lhe atribuíram ao longo dos séculos”.

“Ainda que astuta e lúcida, a visão política de Maquiavel para a sua Itália viria a ser condenada pela Igreja e por várias censuras nacionais, e, mais tarde, usurpada e descontextualizada por déspotas mais ou menos esclarecidos, e mais ou menos criminosos – responsáveis, diretos ou indiretos, pela criação do mito do ‘maquiavelismo’".

"Crenças que, em 1974, quase cinco séculos depois, Jorge de Sena viria a desmontar no ensaio ‘Maquiavel’. Um texto soberbo de fina análise, erudição e informação em que não só a personalidade de Maquiavel nos surge em toda a sua humaníssima dimensão, como o retrato político, moral e cultural da época vem matizar a ‘cândida e vigorosa rudeza’ com que Maquiavel ‘desfibra as grandezas e misérias do poder político’, prossegue a editora.