A 11.ª edição dos Prémios Construir 2018 premiou as melhores empresas e obras nas áreas de Arquitetura, Engenharia, Construção e Imobiliário durante este ano.

A atribuição dos Prémios Excelência — a Eduardo Souto de Moura, no setor da Arquitetura, e a António Adão da Fonseca, na categoria de Engenharia – foram o momento alto da cerimónia de entrega dos prémios, segundo o jornal Construir, promotor da iniciativa.

Ricardo Batista, diretor da publicação, considerou que esta iniciativa “faz sobressair o mérito do setor e a excelência dos profissionais que compõem o mesmo”.

A cerimónia iniciou-se com a entrega dos prémios de arquitetura, que distinguiram o Gabinete Valdemar Coutinho Arquitetos, pelo projeto do Pavilhão do Atlântico de Viana, em Viana do Castelo, como “Melhor Projeto Público”, e o Gabinete Menos é Mais, pelo projeto Casa do Rio Hotel, em Vila Nova de Foz Coa, como “Melhor Projeto Privado”.

Ainda na área da arquitetura, o gabinete Frederico Valsassina arquitetos venceu o prémio de “Melhor Projeto de Reabilitação”, com o República 37, em Lisboa, enquanto que Inês Lobo foi reconhecida com o prémio de “Melhor Atelier”.

Na categoria da engenharia, foram distinguidos o Miradouro do Pilar 7, concebido pela A2P em parceria com as Infraestruturas de Portugal, como “Melhor Projeto Público”, e o Campus da Nova SBE, da autoria de GRID Arquitetura, como “Melhor Projeto Privado”.