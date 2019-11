A ação do filme "Blade Runner - Perigo Eminente" (1982) decorre numa Los Angeles futurista, no ano de 2019, em novembro, quando o Homem criou clones (aqui conhecidos como 'replicantes') para lidar com trabalhos perigosos e degradantes. Mas esses clones, com mais agilidade e força do que os humanos, mas desprovidos de capacidade emocional e empatia, rebelaram-se contra os seus fabricantes numa colónia espacial e originaram um confronto entre criador e criatura. Rick Deckard, a personagem principal e interpretada por Harrison Ford, tem como missão — uma vez que pertence a uma unidade especial da polícia, os Blade Runners — encontrar e abater esses mesmos clones.

Não menos é importante será esclarecer que o mundo está completamente moribundo; a Terra está quase sem recursos naturais, a poluição escalou montanhas impossíveis e existe um profusão de culturas tremenda que anda de mãos dadas com animais que, enfim, se calhar são tudo menos bichos como aqueles que temos hoje por casa.

Ora, de forma muito, muito, muito redutora, este é o traço geral do neo-noir de ficção científica que foi beber muito do seu sumo à obra de Philip K. Dick "Será que os Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?". Porém, mais do que levantar um debate durante décadas com a eterna questão do "ser ou não ser replicante", o imaginário de Ridley Scott fez também uma espécie de jogo futurista daquilo que seria a realidade no nosso planeta quando chegássemos a 2019. No filme, de 1982, encontramos carros voadores, colónias em lugares distantes, robôs que se parecem humanos, anúncios com base em hologramas gigantes, entre outras representações mais ou menos ambíguas da realidade.

Pois bem, em que terá acertado então o realizador norte-americano? O que se assemelha à nossa realidade? Estamos perto de conviver com andróides (replicantes?) ou de conduzir carros voadores? Este foi o exercício que a BBC levou a cabo e estas foram algumas das conclusões tiradas pela emissora britânica.

1. Os robôs são muito mais inteligentes, capazes e "humanos"

A ação decorre, como já se disse, em novembro de 2019. (Daí voltar-se a celebrar um pouco o filme.) Mas, caso existisse uma força de intervenção cujo propósito fosse realizar a caça ao replicante, ou seja, aos andróides que se parecem connosco e que se misturam entre nós, o trabalho no 2019 real seria bem fácil do que é no filme. No clássico de Ridley Scott, os replicantes Nexus 6 são "virtualmente idênticos aos humanos" e munidos com "pelo menos a inteligência dos engenheiros genéticos que os conceberam".

Ora, diz o senso comum que os robôs atuais não se assemelham muito às características supracitadas. A robótica avança e desenvolve a bom ritmo, mas a Sophia, quiçá a robô mais popular pelas nossas bandas, ainda que consiga conversar em anúncios com o Cristiano Ronaldo, não dispõe de capacidade para se misturar com a sociedade sem que esta dê por isso. Isto é, a Sophia diz piadas, mas tudo não é mais do que palavras saídas de um guião pré-escrito. E nada tem que ver com as reflexões e dilemas morais sobre mortalidade que os robôs de Blade Runner, por exemplo, descrevem. (Sim, falamos do monólogo e das lágrimas na chuva de Roy.)

Todavia, a inteligência artificial está a começar a chegar mais longe. Segundo a BBC, uma empresa apadrinhada pela Google, a DeepMind, comunicou que criou os primeiros "agentes" que conseguiram chegar ao topo do StarCraft 2 — um jogo bastante popular no mundo dos eSports; que, senão está familiarizado, em toda a honestidade, se pode catalogar como sendo uma espécie de xadrez em esteróides, mas com "aliens" e naves.

2. Videochamadas

O anonimato é confortável, enviar uma mensagem escrita ao invés de efetuar a chamada também, mas há um elemento que ocorre no filme que parece ter acertado em cheio: a videochamada. A chamada de vídeo de Deckard para a replicante Rachael é apenas um exemplo disso. E a tecnologia não só existe, como parece que até está mais evoluída do que o imaginado por Ridley Scott.