No contexto da Capital Portuguesa da Cultura, a Câmara Municipal de Aveiro já apresentou a programação para o 2.º trimestre de Aveiro 2024, com espírito de Abril. A apresentação esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e do coordenador de Aveiro 2024, José Pina.

Nos meses de abril, maio e junho, Aveiro terá inúmeros concertos, peças de teatro, espetáculos de dança e exposições em torno do tema ‘Cultura e Democracia’.

“O tema do segundo trimestre de Aveiro 2024, ‘Cultura e Democracia', é de uma importância fundamental nos dias de hoje. Os mais recentes acontecimentos um pouco por todo o mundo demonstram a necessidade de fazermos da interligação entre a Cultura e a Democracia, uma renovada força da nossa sociedade. No momento em que Portugal celebra os 50 anos do 25 de Abril, quisemos abordar este assunto de forma aberta e sublinhar a relevância da liberdade, da igualdade, do diálogo e da participação cívica na construção de uma sociedade mais justa, solidária, próspera e respeitadora da diferença”, afirma o Presidente da Câmara de Aveiro em comunicado enviado ao SAPO24.

Entre os momentos altos do 2.º trimestre de Aveiro 2024 estão espetáculos como 'Idiota', de Marlene Monteiro Freitas, 'Mercado das Madrugadas (ou manuais de instruções para revoluções futuras)', de Patrícia Portela, 'Muda', de Clara Andermatt, 'Fado Alexandrino', de Nuno Cardoso/Teatro Nacional São João, e 'Quis Saber Quem Sou', de Pedro Penim/Teatro Nacional D. Maria II. É importante também destacar os concertos de Moonspell, Pedro Mafama e Lina.

Nestes três meses serão ainda inauguradas duas exposições, em parceria com a Fundação de Serralves e a Fundação Cupertino de Miranda, sendo ainda de assinalar a realização da bienal Aveiro_Síntese, dedicada à música eletroacústica, e a estreia do New Deal of Arts And Politics, um festival onde a arte, a política e o pensamento se cruzam.

Além destas atrações, terá ainda um papel muito relevante neste trimestre a celebração do Dia da Marinha, com diversas ações entre os dias 4 e 19 de maio, bem como o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades, a 10 de junho. Nesta data, será também inaugurada uma escultura de Rui Chafes, que ficará na Praça General Humberto Delgado. “Pontes” será uma homenagem da Câmara de Aveiro à Cultura Portuguesa e a Portugal.

“A Democracia faz-se todos os dias e com o envolvimento dos Cidadãos, pelo que convidamos todas e todos a fazerem parte deste momento histórico da nossa Cidade, Município e Região de Aveiro, para fazermos Mais e Melhor Portugal”, diz também José Ribau Esteves.

Aveiro é a primeira Capital Portuguesa da Cultura. Tendo por mote “O ano como palco. Um cenário infinito”, Aveiro 2024 tem por objetivo confirmar Aveiro como um lugar de cultura, de criação e de apresentação artística, propondo um calendário intenso de atividades nas mais diversas áreas.

José Pina contou todos os detalhes desta celebração da cultura em entrevista ao Sapo24 no início do ano. A programação desta iniciativa cultural está disponível aqui.