Entrar em casa dos animais e passear livremente entre lémures e faisões. Esta é a proposta do “Mundo Tropical”, o mais recente espaço do Zoo de Santo Inácio, “que pretende convidar a uma experiência de imersão no mundo dos animais e da natureza”, descreve o parque de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, em comunicado.

“Os visitantes são convidados a entrar na casa dos animais e podem passear livremente e descobrir, no ar e na terra, os curiosos lémures e faisões que por lá vivem”, acrescenta a mesma fonte.

O espaço, rodeado de flora tropical, “vai permitir, simultaneamente, uma maior aproximação da comunidade à natureza e aos animais aí presentes, sem nunca comprometer as manifestações dos seus comportamentos naturais, uma das prioridades do parque zoológico”, assegura o Zoo de Santo Inácio.

“Esperamos que o nosso novo espaço possa revelar-se de excelência na educação para a sensibilização e para a importância da biodiversidade. A nossa principal missão sempre foi e sempre será a de alertar para importância da conservação das espécies e, por isso, damos agora mais um passo nesse sentido, ao aproximar ainda mais os nossos visitantes da natureza, visando sempre a segurança e bem-estar de todos. Esta é mais uma etapa na direção da conservação da natureza, pois acreditamos que cuidamos e preservamos melhor aquilo que por que nos apaixonamos e conhecemos” diz Teresa Guedes, diretora do Zoo Santo Inácio, citada em comunicado.

“Aconselhamos uma visita ao Mundo Tropical sem pressas, com tempo para procurar, descobrir e conhecer os animais tal como eles são e como vivem”, acrescenta, ainda, a diretora do parque. O Zoo Santo Inácio reabriu ao público no dia 6 de abril, com um horário de visitas das 10h00 às 19h00, todos os dias.