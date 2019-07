“AmarElo” foi o mote para uma conversa com Emicida, rapper paulista, que esteve em Lisboa para a última edição do festival NOS Alive. O tema dá título ao terceiro disco do brasileiro, que sucede a “Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa” (2015) e tem sido apresentado pelo músico como um projeto com um forte contexto social.

A escolha de amarelo, cor primária, central na bandeira brasileira, símbolo de riqueza e prosperidade, tem vários sentidos para Emicida. Um deles, explica em resposta a uma questão nossa, é a ressignificação de termos como "amarelou", que demonstra fraqueza. Mas mais do que isso, diz, amarelo é "tema central" de tudo o que quer fazer "para unir as pessoas". "Porque elas se afastam e se distanciam com uma facilidade impressionante. O Brasil, hoje, está rasgando o seu tecido social por causa de uma cultura de ignorância e distância. E o que eu quero fazer agora é diminuir essas distâncias".

"Quando penso em amarelo, penso na cor de atenção do semáforo. Tem um poema de um poeta curitibano, chamado Paulo Leminski, que diz: 'Amar é um elo entre o azul e o amarelo'. Esse poema pega em duas coisas que são de certa forma antagónicas e conecta elas".

"Tem uns caras que sobem no palco e mandam as mulheres mexer a bunda e descer até ao chão e funciona. Comigo não funciona, eu não sou esse cara. Eu gosto de chegar e conversar", continua. "A coisa que mais quero com a música é fazer as pessoas sorrirem. Já fiz as pessoas refletirem, já fiz as pessoas sentirem ódio. Agora gostava apenas de fazer com que as pessoas se abraçassem", diz.

"AmarElo", que inclui um trecho do clássico do cearense Belchior, “Sujeito da Sorte” — “Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro / ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro” —, conta também com as participações de Pablo Vittar e Majur.

"Ambas são símbolos de força, vencem sorrindo. Imagino cada uma das barreiras pela qual Pablo não teve de passar; imagino cada uma das barreiras pela qual a Majur teve de passar. Eu não sei me colocar na pele delas nem posso fazer isso. Mas eu posso falar alguma coisa a respeito de oportunidades. Eu já perdi várias oportunidades, e não gostaria de ver pessoas tão grandiosas, tanto elas quanto pessoas parecidas com elas, perder oportunidades só por serem quem são. Se eu tenho a atenção das pessoas, se tenho a oportunidade de fazer o mundo olhar para mim, então gostaria de dizer de perto que pessoas como elas precisam de ser respeitadas".