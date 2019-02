A música dirigida à pequena burguesia, a edição da Romano Torres para o grande consumo, os encontros políticos e culturais no café lisboeta Vá-Vá, a imprensa relacionada com a guerra e com a revolução, o nascimento da rádio, ou a popularização do audiovisual com a televisão fazem aperte da cultura popular nacional, que é um dos “três pontos essenciais” do congresso “História da Cultura em Portugal no Século XX”, que começa na quinta-feira, na Biblioteca Nacional de Portugal.

Quem o explica é Luís Trindade, um dos organizadores do evento - a cargo do Instituto de História Contemporânea (IHC), da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da NOVA -, contando que a ideia deste colóquio culmina um processo desenvolvido há mais de dez anos, entre investigadores de universidades de Lisboa, Coimbra e Porto, que se têm debruçado sobre a cultura de Portugal no século XX.

“O que conseguimos perceber é que o desenvolvimento de estudos sobre o cinema, sobre a rádio, sobre a imprensa tem-se desenvolvido a tal ponto que já é possível fazer uma espécie de balanço e síntese do que foi a cultura em Portugal no século XX”, disse à Lusa.

São três os “pontos essenciais” que o investigador aponta como base desta estrutura, desde logo tentar perceber como é que há formas culturais que circulam na sociedade portuguesa: “para nós, interessam-nos tanto as produções do tecido português, como o cinema de Hollywood ou o rock inglês”.

Por isso, Luís Trindade insiste tanto na ideia de que se trata de um congresso da “cultura em Portugal” e não de “cultura portuguesa”, porque tem que ver com o modo como a cultura se relaciona com a sociedade.

Outro “ponto importante” tem a ver com a forma como os objetos culturais não são só produzidos, mas como são consumidos. Haverá, por isso, algumas abordagens sobre os públicos e sobre os consumos culturais a vários níveis.

Como consequência disso – e aqui chega-se à terceira ideia base do congresso -, “não interessa só chamar a cultura erudita, aliás, a maior parte do colóquio vai debruçar-se sobre a cultura popular”.

O primeiro dia do congresso será marcado por temas como a "cultura de massas em Portugal entre 1870 e 1925", “as músicas do rés-do-chão: sobre os consumos culturais da pequena burguesia urbana na Lisboa da primeira metade do século XX”, a edição de livros para grande consumo pela editora Romano Torres, a ação da revista &etc no início dos anos 1970, o “tempo das meninas da rádio”, a cultura cinematográfica ou a literatura e a imprensa relacionadas com a guerra e com a revolução.