Com pelo menos 500 mil rosas, o Equador deu forma a uma gigantesca pirâmide na localidade andina de Tabacundo, ao norte de Quito, com a qual pretende entrar para o Guinness Book.

Por: Santiago PIEDRA SILVA da agência AFP

A pirâmide floral erguida numa praça de Tabacundo, considerada a capital mundial da rosa, espera conquistar o recorde de maior estrutura montada com flores.

No próximo sábado, os juízes do Guiness vão verificar se a pirâmide cumpre com os requisitos para estabelecer o recorde, após terem solicitado modificações na parte do suporte do arranjo.

O arranjo, de 560 m2, representa uma das pirâmides do vizinho parque arqueológico de Cochasquí, onde há estruturas pré-incaicas.

As rosas, predominantemente vermelhas, dão forma também a um longo tapete de 500 m2.

Uma figura de "taita inti" (pai sol), que tem um grande significado na cosmovisão indígena, decora o topo da pirâmide, de quase quatro metros de altura.

As rosas doadas para a pirâmide têm qualidade de exportação porque "se utilizássemos [rosas] de qualidade inferior não iriam durar", disse à AFP o floricultor Klaus Graetzer. "Devido à sua alta qualidade, cada rosa equatoriana nos Estados Unidos pode custar 2 dólares [1,7€] e na Rússia, 5 dólares [4,3€]", revelou Graetzer.