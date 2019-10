Igualmente programadas estão já as residências do romancista espanhol Javier Cercas e do cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018.

Javier Cercas, de 56 anos, autor de “Soldados de Salamina” e “O Impostor”, que venceu o prémio literário Casino da Póvoa em 2016, e que esteve em Portugal no ano passado, no encerramento do Festival Literário da Madeira, estará em Cascais, de abril a junho de 2020.

Germano Almeida, de 73 anos, Prémio Camões 2018, autor de livros como “O Fiel Defunto” ou “Os Dois Irmãos”, adaptado ao cinema pelo realizador Francisco Manso, estará em Cascais entre outubro e dezembro de 2020.

As residências literárias são organizadas pela Fundação Dom Luís I, no âmbito de uma ação cultural da Câmara Municipal de Cascais e efetuadas exclusivamente por convite.