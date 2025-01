Esgotadíssima peça de Margarida Vila-Nova "À Primeira Vista" regressa em maio

Com encenação de Tiago Guedes, este poderoso monólogo e thriller jurídico de Suzie Miller conquistou o público em todo o mundo e, agora, prepara-se para mais uma temporada em Lisboa.

Segundo a sinópese: "Teresa é uma brilhante jovem advogada. Proveniente de uma família humilde de classe trabalhadora, trilhou a sua ascensão por exclusividade do seu próprio mérito e trabalho, estabelecendo-se como uma dotada advogada de defesa. Defende, contrainterroga e ganha caso após caso consecutivamente. Um evento inesperado obriga-a a confrontar as linhas onde o poder patriarcal da lei, o ónus da prova e a moral divergem, num cruzamento onde a emoção e a experiência colidem com as regras do jogo".

Este monólogo escrito por Suzie Miller que estreou em Sidney em 2019. Fez depois uma digressão pela Austrália em 2021, foi apresentado no West End, em Londres, em 2022 e chegou à Broadway em 2023.

Pelo caminho, ganhou o prémio Australian Writers’ Guild Award for Drama, em 2020, o David Williamson Award for Outstanding Theatre Writing e o Major Australian Writers’ Guild Award.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Em 2022 foi nomeado para cinco prémios Lawrence Olivier, tendo arrecadado o de melhor peça e melhor atriz e 4 Tony em 2023, onde Jodie Comer ganhou, mais uma vez, o galardão de melhor atriz.

No mesmo ano, o espetáculo foi nomeado para mais de 20 prémios, tendo sido reconhecido com o de melhor peça e melhor atriz nos WhatsOnStage Awards e o de melhor atriz dos Drama Desk e Evening Standard.

A Portugal chegou em 2024 e surge depois de uma visita a Londres da protagonista Margarida Vila-Nova com uma amiga psicóloga, segundo contou a própria ao SAPO24 no ensaio de imprensa, numa entrevista que pode recordar aqui.