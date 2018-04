O nome da exposição espelha o conceito que a dupla representa, uma “‘guerra amigável entre ‘graffiti’ e arte clássica”, explicou, à Lusa, Avo, um dos elementos da dupla.

Na galeria Underdogs, os artistas espanhóis apresentam uma série de trabalhos novos, que incluem “desenhos (que representam o início da ideia), pintura, esculturas e uma grande instalação”. “Quisemos representar o nosso estilo, peças que são muito clássicas e [ao mesmo tempo] poderosas em termo de cor, com background de ‘graffiti'”, descreveu Avo.

Nas pinturas, misturam-se imagens de estátuas gregas com ‘tags’ de várias cores e feitios. Pichi e Avo começaram a pintar estátuas gregas porque as consideram “muito poderosas em termos de arte”. “Há muito significado por detrás das estátuas, sentimo-nos muito representados em termos de cultura, porque, em Espanha, temos muita influência grega e romana, e tudo junto – estética, significado e cultura – fez com que as juntássemos ao nosso trabalho”, referiu Avo.

Além da exposição dentro de portas, desde segunda-feira, a dupla tem estado na Calçada de Santa Apolónia a pintar um mural, na parede de um prédio com quatro andares, onde está representado Poseidon (deus do mar na mitologia grega), “um deus perfeito” para o local onde foi pintado.

“Estamos perto do rio e Poseidon é o deus da água, ele preserva e toma conta dos marinheiros”, justificou o artista.