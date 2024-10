O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) está a tentar considerar a espécie de pirilampo "Bethany Beach" em risco de extinção, de acordo com uma proposta do Serviço de Pesca e Vida Selvagem do país.

Encontrada na costa dos estados de Delaware, Maryland e Virgínia, a espécie enfrenta perigos crescentes no seu habitat natural devido às alterações climáticas como o aumento do nível do mar e a redução dos aquíferos subterrâneos.

Ao mesmo tempo, os insetos enfrentam ameaças crescentes do desenvolvimento costeiro e da poluição luminosa, que pode interferir na capacidade da espécie comunicar entre si através do uso das luzes bioluminescentes.

De acordo com o The Guardian, os já raros Bethany Beach são uma das 170 espécies de pirilampos no mundo e apenas voam e piscam na escuridão total.

Conhecidos por terem um flash distinto de duas luzes verdes, estes insetos foram descobertos, pela primeira vez, na década de 1950, e aparecem, por norma, nos meses de junho e julho.

Esta é a primeira vez que os EUA tentam proteger uma espécie de pirilampo com a Lei de Espécies Ameaçadas.

O Governo recomenda que as pessoas que vivem entre as populações de pirilampos Bethany Beach reduzam a poluição luminosa, desligando as luzes da varanda quando não estiverem a utilizá-las ou configurando um temporizador para as luzes externas.

Nos últimos anos, a espécie deslocou-se para outras áreas distintas e as suas populações diminuíram devido ao desenvolvimento de áreas húmidas costeiras.

Em 2019, um habitat de pântano com a maior população conhecida de pirilampos Bethany Beach desapareceu devido ao novo empreendimento Breakwater Beach, em Nova Jersey.