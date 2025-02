“Amor é um fogo que arde sem se ver” é um espetáculo d’A Barraca, em digressão desde 06 de setembro de 2024, sobre a vida e obra de Luís Vaz de Camões, no âmbito do quinto centenário do nascimento do poeta, que sobe ao palco do Teatro Variedades, com encenação de Hélder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra, que, aos 81 anos, também participa no elenco, divulgou o teatro em comunicado.

Um espetáculo poético que remete para a História sabendo que entre a poesia, a verdade e a história há um “belo mal-entendido”, que tem a particularidade de pôr Maria do Céu Guerra no palco em que se estreou aos 27 anos, juntamente com o neto Vasco Lello, entre um elenco que aposta em “tirar a poeira” a Camões.

Com direção musical e temas originais de António Victorino d´Almeida, esta é uma reescrita modernizada do texto camoniano, com uma linguagem acessível ao público contemporâneo, para dar a conhecer o poeta em toda a sua grandeza e independência, esclarece o teatro.

Nas palavras de Hélder Mateus da Costa, um espetáculo destes “não pode transportar cargas poeirentas e ultrapassadas” e “homenagear os clássicos é modernizá-los e torná-los acessíveis ao público dos nossos dias”.

“É nessa dificuldade que consiste, no prazer de conseguir demonstrar que as histórias antigas têm a ver com o sempre constante e irregular comportamento humano”.

O encenador afirma não ser sua intenção propor um novo olhar sobre Camões e o período das navegações portuguesas, mas sublinha a necessidade de “conhecer todas as realidades que eram sonegadas e ocultadas”.

Lembrando que o chamado período áureo se deveu “ao trabalho de cientistas e ao povo que era arrastado para as naus”, e que “Descobrimentos” foi frequentemente sinónimo de roubo e massacres, Hélder Mateus da Costa reconhece que a História não se pode corrigir, mas também admite que só pode gostar de um país se conhecer os lados positivos e os condenáveis.

Mas, “também muito importante e interessante” é pensar que “esse importante texto épico” também é “a grande aventura da língua portuguesa”.

O espetáculo “Amor é um fogo que arde sem se ver” narra a jornada de Luís Vaz, um dos maiores poetas portugueses, que enfrenta amores, desamores, perdas e prisões, num tempo de disputas e intrigas, em que foi ameaçado pela Inquisição.

O elenco da peça é composto por Adérito Lopes, Beatriz Dinis e Silva, Érica Galiza, Gil Filipe, Luís Ilunga, Maria do Céu Guerra, Manuel Petiz, Rita Mendes Nunes, Samuel Moura, Sérgio Moras, Teresa Mello Sampayo, Vasco Lello e Maria Baltazar.